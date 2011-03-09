180 کلاس برای اسکان مسافران آزادشهر تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد کوهساریان عصر چهارشنبه در نشست این ستاد افزود: سه سالن ورزشی نیز جهت اسکان اضطراری هموطنان عزیز در نظر گرفته شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر، با اشاره به تجهیز کامل مدارس افزود: تمام فرشها و موکتهای مورد استفاده مسافران یا شستشو شده و یا خریداری شدند.

وی اظهار داشت: در همه مدارس غبارروبی و نظافت کلی را آغاز کردیم و امسال به اولین مسافری که در مدارس پذیرش شود لوح یادبودی به نشانه خاطره خوش ازشهرستان آزادشهر اهدا خواهیم کرد و بهترین فضا را برای عزیزان زائر فراهم می کنیم.

در این نشست مقرر شد، بطور مستمر توسط اعضای کمیته بازدید از مدارس و انبارهای طرح اسکان انجام پذیرد، مجمع امور صنفی تعداد 55 پتو مسافرتی و 30 کیلو شکلات به ستاد اسکان جهت استفاده مسافران کمک کند.

همچنین شهرداریها موظف شدند جهت شستسوی محوطه مدارس نهایت همکاری را با ستاد اسکان داشته باشند و میراث فرهنگی نسبت به تکثیر بروشور و راهنما مسافران اقدام کند.

شهرستان آزادشهر با 90 هزار نفر جمعیت و جاذبه های فراوان گردشگری در شرق گلستان واقع شده است.