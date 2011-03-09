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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

"آرزوهای بزرگ"به پایان راه نزدیک می شود

"آرزوهای بزرگ"به پایان راه نزدیک می شود

یزد - خبرگزاری مهر: سریال "آرزوهای بزرگ" در معاونت سیمای شبکه تابان به مراحل پایانی تولید نزدیک می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، آرزوهای بزرگ داستان زندگی جوانی به نام امید است که در یک اتفاق حافظه خود را از دست می دهد و در یک شراکت با چند بساز و بفروش که به تعهداتشان عمل نکرده اند به عنوان شریک فراری به طلبکاران معرفی می شود و ...

آرزوهای بزرگ به تهیه کنندگی سید داود تقوی نژاد و کارگردانی فریدون کرمی در یزد تهیه و تولید می شود.

این سریال را محمد راسخ تصویربرداری می کند و نویسندگی آن را امید شاهسوند بر عهده دارد.

صدابرداری این سریال نیز بر عهده حمیدرضا خردادمهر است و طراحی گریم آن را کیخسرو باسمی عهده دار است.

محمدعلی شکاری، محمدرضا بحری و ولی جلیلیان نیز به ترتیب طراحی صحنه و لباس و دستیاری کارگردان را بر عهده دارند.

نقش آفرینان این سریال نیز روح الله مفیدی، فرزاد حاتمیان، محمدرضا شجریان، رضا سروی، محمدرضا امیرخانی، علی هویدایی، فاطمه آخوند زاده، جمیله ستوده نیا، ملیحه خوشنام، سمیه بلیانی، شهره اشقولی، فخرالسادات طباطبا یی و حسین بحرینی هستند.

سریال آرزوهای بزرگ در 13 قسمت در حال تولید است و قرار است از یکی از شبکه های سراسری پخش شود.

کد مطلب 1271053

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