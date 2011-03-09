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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

پسران و دختران اسلحه سابر و اپه فردا به مصاف حریفان خود می‌روند

پسران و دختران اسلحه سابر و اپه فردا به مصاف حریفان خود می‌روند

دومین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه سابر پسران و اسلحه اپه دختران پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی  مهر به تایلند، ساسان کلانتری، حسام همدانی و محمد رهبری شمشیربازان جوان کشورمان در اسلحه سابر هستند. ضمن اینکه ترکیب تیم جوانان اسلحه اپه دختران را هم سکینه نوری، بهاره غیاث‌آبادی و مهسا سادات پوررحمتی  تشکیل می‌دهند. گروه‌بندی شمشیربازان پسر و دختر جوان کشورمان در دور نخست رقابت‎های انفرادی به شرح زیر است:

اسلحه سابر پسران:
ساسان کلانتری: سنگاپور، مالزی، چین‌تایپه، فیلیپین، کره‎جنوبی
حسام همدانی: قزاقستان، مالزی، هند، سنگاپور، هنگ‎کنگ
محمد  رهبری: ژاپن، فیلیپین، قزاقستان، چین‎تایپه، استرالیا

اسلحه اپه دختران:
سکینه نوری: قزاقستان، هنگ‎کنگ، چین‎تایپه، ژاپن، مالزی، سنگاپور
بهاره غیاث آبادی: قزاقستان، استرالیا، هند، چین‌تایپه، سنگاپور، تایلند
مهسا سادات پوررحمتی: سنگاپور، ماکائو، مالزی، هنگ‎کنگ، تایلند

دیدارهای نمایندگان کشورمان در اسلحه سابر پسران و اپه دختران در سالن فشن آیلند برگزار می‌شود. مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه در  بانکوک ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1271056

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