به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، ساسان کلانتری، حسام همدانی و محمد رهبری شمشیربازان جوان کشورمان در اسلحه سابر هستند. ضمن اینکه ترکیب تیم جوانان اسلحه اپه دختران را هم سکینه نوری، بهاره غیاثآبادی و مهسا سادات پوررحمتی تشکیل میدهند. گروهبندی شمشیربازان پسر و دختر جوان کشورمان در دور نخست رقابتهای انفرادی به شرح زیر است:
اسلحه سابر پسران:
ساسان کلانتری: سنگاپور، مالزی، چینتایپه، فیلیپین، کرهجنوبی
حسام همدانی: قزاقستان، مالزی، هند، سنگاپور، هنگکنگ
محمد رهبری: ژاپن، فیلیپین، قزاقستان، چینتایپه، استرالیا
اسلحه اپه دختران:
سکینه نوری: قزاقستان، هنگکنگ، چینتایپه، ژاپن، مالزی، سنگاپور
بهاره غیاث آبادی: قزاقستان، استرالیا، هند، چینتایپه، سنگاپور، تایلند
مهسا سادات پوررحمتی: سنگاپور، ماکائو، مالزی، هنگکنگ، تایلند
دیدارهای نمایندگان کشورمان در اسلحه سابر پسران و اپه دختران در سالن فشن آیلند برگزار میشود. مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه در بانکوک ادامه خواهد داشت.
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