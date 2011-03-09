نباید عید نوروز را با سنتهای مجوسی آمیخته کرد/ صداوسیما از اصول خارج نشود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل و مدیران بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز قم با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز بر تولید برنامه‌های متناسب با فرهنگ اسلامی تاکید کرد و افزود: نباید عید نوروز را با سنت‌های زرتشتی و مجوسی آمیخته کرد؛ زیرا ما کشوری اسلامی و ولایی هستیم.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: صدا و سیما هرگز نباید از اصول خارج شود؛ زیرا همه انتظار دارند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با این همه شهید که برای برقرارشدن این نظام و جمهوری تقدیم کرده است، قدر نظام جمهوری اسلامی را بداند و در این راه گام بردارد.



وی صدا و سیما را دانشگاهی بزرگ با 70 میلیون مخاطب خواند و تصریح کرد: برنامه‌سازان و تهیه کنندگان رسانه ملی باید به دنبال تولیداتی بروند که مکتب اسلام و اهل بیت(ع) را تبلیغ کنند و مبلّغی برای دین باشند و برای تربیت جوانان اسلامی گام بردارند؛ در حقیقت رسانه ملی باید بلندگوی قرآن و دین باشد.



لزوم استقلال صداوسیما



وی بر لزوم استقلال صدا و سیما تاکید کرد و گفت: این موضوع در قانون اساسی به خوبی دیده شده است تا رسانه ملی بتواند در راه حفظ دین و اسلام گام بردارد.



این مرجع تقلید اظهار داشت: صدا و سیما باید خط اصلی را که استقلال و دفاع از اسلام و دین است، حفظ کند و از سایر نهادها تبعیت نداشته باشد؛ مدیران و برنامه‌سازان این رسانه باید مستقل فکر کنند و تنها حمایت از دین و اهداف انقلاب اسلامی را داشته باشند و این را برای همیشه حفظ کنند.



وی با اشاره به جایگاه و اهمیت رسانه ملی، خطاب به حاضران افزود: کار شما مسئولان در رسانه ملی بسیارسنگین و بزرگ است و این مسئولیت شب و روز نمی‌شناسد؛ زیرا جایگاه شما برنامه‌ سازان و مدیران همچون دیگر ادارات نیست که بخواهید تنها در ساعت اداری حضور داشته باشید و از توجه و دقت به تولیدات بکاهید، باید همه توجه و دقت خود را در تولید برنامه‌ های سازنده و مفید داشته باشید.



افراد شجاع و مومن را در رسانه ملی به کار بگیرید



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: بدانید اگر خدای نکرده در تولیدات شما کوچکترین انحرافی وجود داشته باشد این انحراف به تمام جامعه سرایت پیدا خواهد کرد، بنابراین هرچه درساخت تولیدات فاخرتلاش کنید بازهم اندک است و باید کاستی‌ها و نقصان در برنامه‌هایتان را به حداقل برسانید و امیدواریم روزی برسد که به هیچ وجه نقصانی در رسانه ملی دیده نشود.



وی نقش صدا و سیما را در جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: افراد شجاع، مومن و دارای موضع دینی را در رسانه ملی به کار بگیرید تا حیثیت این رسانه حفظ شود.



مدرس برجسته حوزه علمیه ادامه داد: همیشه در تولید برنامه‌هایتان خدا را در نظر بگیرد، زیرا صدا و سیما از آن اسلام و امام زمان(عج) است و باید اسلام، اخلاق دینی و حمایت از ضعفا را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهید. بدانید اگر در همین خط گام بردارید به یقین موفق خواهید بود.



در ابتدای این دیدار بهرام محمدی‌نیا مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان قم گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این اداره کل ارائه کرد.