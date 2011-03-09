"یوفا" ونگر و نصری را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماسیمو بوساکا"ی سوییسی در دیدار تیم های بارسلونا - آرسنال به رابین فن پرسی، مهاجم آرسنال به دلیل اینکه پس از دمیده شدن سوت ضربه زد کارت زرد نشان داد که با توجه به کارت زرد نیمه نخست، این بازیکن از زمین اخراج شد. آرسنال در این دیدار با نتیجه 3 بر یک باخت و با شکست مجموع 4 بر 3 از راهیابی به دور بعدی رقابت ها بازماند.

این موضوع خشم آرسن ونگر را برانگیخت تا آنجا که در کنار زمین با بوساکا به مجادله پرداخت و این جر و بحث تا داخل تونل هم ادامه پیدا کرد. این در حالی است که سمیر نصری هم به دلیل اظهارت تند پس از پایان دیدار، از سوی یوفا جریمه شده است.

طبق بند 10 آیین نامه انضباطی یوفا، چنانچه بازیکن یا مربی به داور مسابقه بی احترامی کند و موجب آزار او شود، دست کم دو جلسه با محرومیت مواجه خواهد شد. البته در این خبر به محرومیت رابین فن پرسی اشاره نشده چراکه او پس از بازی گفته بود تصمیم داور مسابقه در خصوص اخراج کردنش از زمین به یک جوک شباهت داشته است.

بر پایه گزارش یوفا، باشگاه آرسنال همچنین باید در خصوص با تاخیر آغاز کردن نیمه اول و دوم دیدار با بارسلونا در نیوکمپ توضیح بدهد. خاطیان باشگاه آرسنال تا تاریخ 17 مارس (26 اسفند) فرصت دارند دفاعیات خود را به مقامات کمیته انضباطی یوفا ارائه کنند.