مصرف آب در شهرستان درمیان 38 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی عصر چهارشنبه در نشست ستاد هدفمندسازی یارانه های شهرستان درمیان اظهار داشت:با توجه به واریز یارانه ها به حساب شهروندان میزان پرداخت قبوض مشترکین از 70 درصد در آذر ماه به 95 درصد در بهمن ماه افزایش یافته است.

وی از میانگین کاهش سرانه مصرف هر مشترک را از 10 متر مکعب به 7/6 متر مکعب در ماه خبر داد و تأکید کرد: میزان مصرف برق مشترکین در ساعات پیک بار از 8.7 مگاوات در قبل از اجرای طرح به 6.2 مگاوات در بعد از اجرا رسیده است.

این مسئول با اشاره به کاهش 2.5 مگاواتی پیک بار در بهمن ماه و بعد از اجرای طرح فوق دردرمیان، تأکید کرد: متوسط مصرف برق ماهانه شهرستان 300 مگاوات ساعت کاهش داشته است.

براتی گفت: مبلغ 743 میلیون تومان از محل تسهیلات قرض الحسنه با سود چهار درصدی برای ساماندهی سیستم گرمایشی مرغداری ها و دامداری های شهرستان هزینه شد.

وی تصریح کرد: در مدت دو ماهی که از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها می گذرد، میزان مصرف سوخت در بخش کشاورزی 22 درصد کاهش یافته ولی میزان تولید ثابت مانده است.

فرماندار درمیان با بیان اینکه میزان تولید گوشت سفید در شهرستان در این مدت کماکان بدون مشکل ادامه دارد، اظهار داشت: قریب 90 در صد مرغداری های شهرستان با توجه به ظرفیت تولید خود در دوره زمستانی جوجه ریزی داشته اند.

وی میزان سوخت یارانه ای توزیع شده بین کشاورزان و دامداران شهرستان را 553 هزار لیتر اعلام کرد و افزود: این مقدار سوخت توزیع شده نیاز 90 درصد بخش کشاورزی و دامداری شهرستان درمیان را تأمین نموده است.

براتی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گامی موثر در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی برشمرد و بیان کرد: کنترل و مدیریت مصرف از سوی مردم مهمترین دستاورد این طرح ملی به شمار می رود.

فرماندار درمیان به کاهش مصرف نان در دو ماهه اخیر اشاره کرد وادامه داد: میزان هدر رفت نان به عنوان قوت اصلی مردم و سرمایه ملی با افزایش کیفیت پخت نان در شهرستان به صفر نزدیک شده است.

براتی با اشاره به وصول 109 گزارش مردمی به ستاد خبری شهرستان اضافه کرد: در مدت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها یک هزار و 566 مورد بازرسی از واحد های صنفی به عمل آمده است و در این زمینه تعداد 53 واحد صنفی متخلف شناسایی، و برای آنها پرونده هایی به ارزش 50 میلیون و 280 هزلر تومان تشکیل شده و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.