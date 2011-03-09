4 میلیارد ریال به کانونهای پرورش فکری کودکان گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین سمیعی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این اعتبار مصوب را از محل بسته فرهنگی (ارتقای شاخصهای فرهنگی) سفر سوم دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد و 700 میلیون ریال از این اعتبار عمرانی و مابقی آن به اعتبارات هزینه ای اختصاص داده شده است.

مدیرکانون گلستان تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته عمرانی صرف هزینه مجتمع فرهنگی هنری کودک و نوجوان در دست ساخت واقع در گرگان و احداث یک مرکز فرهنکی هنری در شهرستان علی آباد کتول خواهد شد.

به گفته سمیعی، اعتبارات تخصیصی در سفر سوم رئیس جمهوری به کانون، برای طرحهای ارائه شده کانون با عنوان نمایشگاه و جشنواره "سفیران الهی" و "مسابقه کودک، امام و رهبری" بوده است.

350 هزار کودک گلستانی تحت پوشش 14 کانون هستند.

سفر سوم هیئت دولت به گلستان 13 و 14 مهرماه انجام شد و 222 مصوبه برای توسعه استان داشته است.