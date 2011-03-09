همایش منطقه ای کارآفرینی و توسعه در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، سید علی اکبر احمدی روز چهارشنبه در نخستین همایش منطقه ای کارآفرینی و توسعه در سخنانی اظهار داشت: نیروی انسانی مستعد و جوان بزرگترین سرمایه کشور ماست.

وی با تاکید بر توجه به همه زیرساختها در راستای توسعه کشور و لرستان، یادآور شد: یکی از مشکلات ما ضعف مدیریت کارآمد در راستای استفاده صحیح از منابع انسانی در بخش های مختلف است.

احمدی با تاکید بر توجه ویژه به مقوله کارآفرینی عنوان کرد: ما باید به سمت ایجاد کسب و کار مجازی که عالی ترین و گسترده ترین نوع کارآفرینی است باشیم.

رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه مهارت آموزی تاکید کرد و بیان داشت: باید آموزش مهارتها از آموزش و پرورش شروع شود.

احمدی ادامه داد: باید از دوران مدرسه آزادی خلاقیت و تخیل را به دانش آموزان بدهیم تا بتوانند دست به ابتکار و نوآوری بزنند.

وی با اشاره به تحولات آموزش و پرورش در این زمینه عنوان کرد: این وزارتخانه باید در راستای مهارت افزایی و خلاقیت دانش آموزان حرکت کند که خوشبختانه کارهایی در این زمینه آغاز شده است.

رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری با تشریح ویژگی های کارآفرینان عنوان کرد: اعتماد به نفس و پشتکار از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان است که باید این ویژگی ها در میان جوانان تقویت شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان لرستان نیز در این همایش از کارآفرینی به عنوان زیربنای توسعه و موتور محرکه اقتصاد یاد کرد و بیان داشت: توسعه کارآفرینی موجب توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و... خواهد شد.

حامد ویسکرمی با تاکید بر اینکه کارآفرینی قدرت کشور را در عرصه بین المللی ارتقا می دهد، بیان داشت: کارآفرین شخصی است مبتکر و نوآور که به خلق سرمایه از هیچ می پردازد.

وی با بیان اینکه نوآوری از مهم ترین خصوصیات کارآفرینان است، افزود: باید کارآفرینی در کشور ما روز به روز افزایش یابد و زمینه توسعه این امر فراهم شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر ایجاد روحیه کارآفرینی در میان کودکان و نوجوانان، بیان داشت: دولت هم باید با تامین تسهیلات لازم افراد را برای ورود به مقوله کارآفرینی تشویق کند.

محمد مراد شیخی رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان نیز با اشاره به اهداف برگزاری همایش کارآفرینی یادآور شد: این همایش در محورهای دولت و کارآفرینی، جنبههای اقتصادی کسب و کار، ویژگیهای روانشناختی و فردی، زمینههای اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی در استان لرستان، آموزش و کارآفرینی، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی برگزار شده است.

بنابر این گزارش در ادامه این همایش یک روزه که در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان برگزار شد شرکت کننده آثار و مقالات خود را ارئه کردند.