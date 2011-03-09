غربی ها بعد از مایوس شدن از اغتشاشات به سمت قطعنامه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر ،دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در نهمین اجلاس از دور چهارم مجلس خبرگان رهبری که به ریاست آیت الله مهدوی کنی تشکیل شد، سخنرانی کرد.

سعید جلیلی با اشاره به فتنه سال 88 بیان داشت که در ابتدای پیدایش این فتنه، ایران در مرحله ای بود که در اوج پیشرفت و اقتدار خود به سر می برد و سردمداران غرب در مکاتبه با مسئولین جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اذعان داشتند.

جلیلی با اشاره به موفقیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در آن برهه، ظرفیت های اقتدار ایران چه در منطقه و چه در تعامل با سایر کشورهای جهان را برشمرد و با استناد به شواهد موجود افزود: کشورهای غربی متقاعد شده بودند که این اقتدار و عظمت ایران و به ویژه مشارکت مردم در سرنوشت خود در انتخابات بیشترین خطر برای آینده آنها می باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نمود و بروز برجسته جمهوریت نظام در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری گفت: ظلم بزرگ به نظام این بود که جریانی تلاش داشت که موفقیت اندیشه دینی در مدیریت کارآی نظام را ناکارآمد جلوه داده و به چالش بکشد.

جلیلی ادامه داد: اقدامات جریان فتنه به تهمت زدن به سلامت انتخابات و سپس اردوکشی، غرب و استکبار جهانی را امیدوار کرد و این ظلم بزرگی بود که علیه نظام شکل گرفت.غرب با یک چرخش کامل، پس از انتخابات تلاش کرد تا قواعد دموکراسی در ایران را انکار کنند و خود را پشت سر جریان فتنه قرار دادند.

جلیلی با اشاره به برنامه ریزی فتنه گران پس از انتخابات اظهار داشت: فتنه گران از تقلب در انتخابات شروع کردند و با انکار حمایت نظام از فلسطین، با زیر سئوال بردن ستیز ایران با آمریکا، جسارت به عکس امام (ره)، زیر سئوال بردن اصل ولایت فقیه و نهایتا توهین در روز عاشورا ادامه دادند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کشورهای غربی و در راس آن آمریکا با حمایت از سران فتنه خواستار آزادی عمل جریان فتنه در ایران شدند و در همان زمان با تصویب 55 میلیون دلار برای مداخله در ایران و قرار دادن ضرب الاجل 90 روزه برای اجرای آن و سرمایه گذاری در فضای مجازی که راه اندازی قریب به 874 سایت علیه حکومت را در برداشت، سعی در همراهی با فتنه گران داخلی داشتند.

جلیلی با اشاره به اتهام شکنجه زندانیان جریان فتنه توسط برخی از سران فتنه، بر اجرای پروژه کشته سازی و ادعای واهی در خصوص تعداد کشته شدگان توسط جریان فتنه تاکید کرد.

وی افزود: سران کشورهای غربی پس از مایوس شدن از اغتشاشات خیابانی و قدرت عملی فتنه گران سعی در تحمیل فشارهای سیاسی و اقتصادی داشتند که منجر به تصویب قطعنامه 1929 شد.