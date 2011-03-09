روسیه بیش از 8.6 میلیارد دلار تسلیحات فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آناتولی ایسایکین" امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت : روسیه در سال 2010 تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 8.6 میلیارد دلار را به کشورهای هند، الجزایر و چین فروخته است.

وی افزود: فروش تسلیحات از 7.4 میلیارد دلار در سال 2009 به بیش از یک میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است.

آناتولی ایسایکین تاکید کرد: ناآرامی ها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت روس آبارون اکسپورت را نگران کرده است، زیرا این شرکت روابط خوبی با کشورهای منطقه داشته است.

وی در عین حال به مذاکرات شرکت روس آبارون اکسپورت با بسیاری از کشورهایی که تحت تاثیر ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفتند، اشاره کرد.