موزه های کرمان ساماندهی می شوند

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به استقبال گسترده مسافران نوروزی از استان کرمان و برای نشان دادن قابلیتهای کرمان موزه های کرمان طی این مدت به صورت ویژه آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی از وجود 16 موزه در کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد 11 موزه در شهر کرمان قرار دارد و آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

ایرانمنش ادامه داد: موزه زردشتیان، سکه، ساز، باستان شناسی، گنجعلیخان، ارتش، دفاع مقدس، جیرفت از جمله موزه های استان کرمان هستند.

وی ادامه داد: با برنامه‌ ریزیهای انجام شده از 20 اسفندماه موزه‌های سراسر استان آمادگی حضور گردشگران و مهمانان را دارند.

وی گفت: سیستمهای حفاظت الکترونیکی موزه‌ های سکه، هرندی و جیرفت کامل شده است و مرمت درهای موزه هرندی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به مسجد گنجعلیخان که در ضلع شرقی میدان گنجعلیخان قرار دارد، افزود: این مسجد تنها مسجدی است که دارای ایوان نیست که نوروز امسال به سیستم صوت مجهز خواهد شد که فضایی عرفانی و دینی را برای گردشگران بوجود خواهد آورد.