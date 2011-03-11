به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واگذاری سهام عدالت کارگران با تاخیرها و مسائل حاشیه ای فراوان بالاخره با دستور صریح رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرو نامه نگاری وزیر کار و امور اجتماعی وارد فاز اجرایی و عملیاتی خود شد به نحوی که از این طریق سامانه ویژه ای نیز طراحی و راه اندازی شده است.

دستور رئیس جمهور؛ آغاز کار

هرچند که به نظر می رسد کارگران به عنوان یکی از اقشار مهم اجتماعی باید پیش تر از این سهام عدالت خود را همزمان با سایر گروه ها دریافت می کردند اما بالاخره این انتظارها به سر آمد و این موضوع رنگ و بوی جدی به خود گرفت.

در هفته گذشته نیز یک مراسم نمادین ثبت نام و رونمایی از این سامانه توسط وزرای کار و امور اجتماعی و همچنین اقتصاد انجام شد و پس از آن همه کارگران و متقاضیان کارگری دریافت سهام عدالت و آنهایی که تاکنون موفق به دریافت این سهام از هر طریق دیگری نشده اند می توانند در سامانه ثبت نامی تقاضای خود را وارد کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی و همچنین اقتصاد آخرین تعداد افرادی که در کشور سهام عدالت دریافت کرده اند را بیش از 40 میلیون نفر ذکر کرده اند که این تعداد به 6 دهک از کل جامعه و تعدادی بالغ بر 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

پیش‎بینی اولیه 2.7میلیون کارگر

به نظر می رسد در این بخش تمامی کارگران و جاماندگان از دریافت سهام عدالت قرار داشته باشند، هرچند وزیر کار پیش بینی های اولیه خود از تعداد کارگران متقاضی را حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرده است.

در مورد اینکه چگونه کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت می توانند وارد این سامانه ثبت اطلاعات شوند وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به قرار دادن مطالبی تحت عنوان راهنمای ثبت نام در سامانه سهام عدالت کارگران کرده است تا متقاضیان ضمن مطالعه موارد ذکر شده در آنجا، بتوانند ثبت نام موفقی را داشته باشند.

از اینرو به همه متقاضیان سهام عدالت کارگری کشور توصیه می شود که قبل از ورود به سامانه ثبت نام سهام عدالت ابتدا مطالب و راهنمایی های صورت گرفته در این سایت را به دقت مطالعه کنند و سپس نسبت به تکمیل تقاضای خود اقدام نمایند.

آدرس سامانه ثبت نام کارگران

هم اکنون لینک مربوط به سامانه ثبت نام کارگران ساختمانی و فصلی که از اولین گروه های مشمول دریافت این سهام هستند در سایت وزارت کار و امور اجتماعی به آدرس www.irimlsa.ir قابل مشاهده و ورود است.

چند نکته مهم که کارگران باید بدانند

1- مشمولان این مرحله از واگذاری سهام عدالت عبارتند از کارگران فصلی و افراد تحت تکفل آنان.

2- کارگران ساختمانی و افراد تحت تکفل آنان.

3- حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت 5 نفر است و در صورتی که تعداد افراد خانواربیش از5 نفر باشد ، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و ازاین بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت.

4- در صورتی که کارگران در مراحل قبل سهام عدالت دریافت نموده یا براساس آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 20/12/87 از مزایای سهام ترجیحی برخوردار شده باشند، امکان بهره مندی مجدد از مزایای سهام عدالت را ندارند.

5- تکمیل فرم الزاما به منزله سهام دار شدن نیست.

6- از مراجعه حضوری و ارائه فرم ثبت نام اینترنتی به وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان ها به صورت دستی خودداری شود.

7- پس از اتمام مراحل ثبت نام کد رهگیری را یادداشت نموده تا در مراحل پیگیری از آن استفاده نمائید.

8- ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی انجام می شود.

9- قبل از ورود به صفحه ثبت نام اینترنتی شناسنامه و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل، کدپستی محل سکونت خود و تاییدیه مبنی بر کارگر فصلی یا ساختمانی بودن را جهت اسکن و ارسال در زمان ثبت نام به همراه داشته باشید.

تبصره 1: دارندگان کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند به جای اسکن و ارسال فرم تاییدیه کارگرفصلی یا ساختمانی نسبت به اسکن و ارسال کارت مهارت اقدام نمایند.

تبصره 2 : کارگران فصلی یا ساختمانی بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی می توانند به جای اسکن و ارسال فرم تاییدیه کارگرفصلی یا ساختمانی کد شناسایی بیمه خود را در فرم اینترنتی ثبت نام وارد نمایند.