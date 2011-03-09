تکذیب استرداد لایحه بودجه/ تصویب بودجه در سال جاری دست نیافتنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ صحبتی مبنی بر استرداد لایحه بودجه از طرف دولت مطرح نشده است، گفت: امروز کمیسیون تلفیق با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مسئولان این نهاد به بررسی کلیات لایحه بودجه 90 و منابع درآمدی و تحلیل هزینه‌های جاری بودجه 90 پرداخت.

نایب رئیس مجلس شواری اسلامی همچنین افزود: ادامه مذاکرات کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه 90 صبح روز شنبه 21 اسفند راس ساعت 8 بامداد با حضور نمایندگان دولت آغاز خواهد شد و در ادامه این مذاکرات کلیات بودجه رای گیری خواهد تا کمیسیون بتواند وارد بررسی ردیف های درآمدی شود.

نهایی شدن بودجه 90 در سال جاری دست نیافتنی به نظر می رسد

ابوترابی فرد با بیان اینکه اراده هیات رئیسه مجلس کمیسیون تلفیق و نمایندگان بر اتمام بررسی بودجه 90 قبل از پایان سال بود، تصریح کرد: نمایندگان از تمام توان خود برای بررسی دقیق و مبتنی بر نظر کارشناسی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس استفاده کردند تا بررسی بودجه را امسال تمام کنند.

وی همچنین افزود: باتوجه به اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نتوانستند گزارش‌های نهایی خود را در مورد مواد ارجاعی تا پایان روز یکشنبه 15 اسفند نهایی و به کمیسیون تلفیق ارائه کنند، احتمالاً این گزارش‌ها تا پایان امروز به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد و به همین دلیل احتمال اینکه روزهای اول هفته آینده گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه به صحن مجلس ارائه شود، دست نیافتنی به نظر می‌رسد.

نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق تاکید کرد: مجلس راهکاری اتخاذ می‌کند که دولت در ماه نخست سال آینده بتواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند و برای پرداخت هزینه‌های عمرانی نیز راهکار قانونی فراروی دولت وجود دارد.

وی در پایان سخنان خود از احتمال بررسی لایحه بودجه 90 در نیمه دوم فروردین ماه سال 1390 در صحن علنی خبر داد و گفت: اراده مجلس شورای اسلامی همچنان بر این است که این لایحه را در سریع‌ترین زمان ممکن به قانون تبدیل کند و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهد.