مبارزه بیولوژیک با آفات در جنوب کرمان آغاز شد

مسئول مبارزه بیولوژیک با آفات جهاد کشاورزی جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در جیرفت با اشاره به لزوم سوق دادن کشاورزان به مبارزه بیولوژیک با آفت کشاورزی از آغاز اجرای این طرح در مزارع جنوب کرمان بخصوص مزارع گوجه فرنگی خبر داد.

وی افزود: این طرح هم اکنون در هزار و 500 هکتار مزارع جنوب کرمان آغاز شده است و انتظار می رود مورد استقبال کشاورزان قرار گیرد.

وی استفاده بیش از اندازه از سموم شیمیایی را موجب آلودگی مزارع دانست و گفت: طرح بیولوژیک با اعتبار 830 میلیون ریالی و مشارکت 20 کارشناس در حال اجرا است.

وی مهمترین هدف این طرح را کاهش مصرف سموم شیمیایی برای جلوگیری از حذف حشرات مفید و همچنین استفاده از حشرات در راستای مبارزه با آفات دانست و گفت: این طرح موجب کاهش هزینه کشاورزان نیز می شود.

جنوب کرمان که به گلخانه طبیعی شهرت دارد سالانه بخش قابل توجهی از محصولات جالیزی کشور را تامین می کند اما استفاده بی رویه از کود و سمهای شیمیایی نگرانیهای زیادی را در بخش بهداشت ایجاد کرده است.