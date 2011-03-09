به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان عصر چهارشنبه در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی در مراسم پاسداشت این هفته که در شهرک صنعتی سلفچگان برگزار شد با بیان اینکه در راستای سیاست‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی یک برنامه ۱۰ ساله می‌بایست فضای سبز قم ۲ برابر افزایش داشته باشد بیان داشت: سرانه فعلی فضای سبز قم ۴۰ متر مربع در ازای هر فرد است و به منظور کاهش اختلاف سرانه فضای سبز استان با میزان کشوری که ۲۰۰ مترمربع به ازای هر فرد است نیاز به افزایش فضای سبز استان به میزان ۱۵۰۰ هکتار در هرسال داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در ادامه خواستارهمکاری تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها در این زمینه شد و عنوان کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی این مسئولیت خطیر را به انجام رساند بنابراین همراهی تمام گروه‌ها از جمله شهرک‌های صنعتی پادگان‌های نظامی و آموزشگاه‌ها و غیره می‌تواند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را در رسیدن به این مهم یعنی افزایش سرانه فضای سبز استان یاری دهد.



وی با اشاره به نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه فضای سبز استان اظهارداشت: اگر چه در ظاهر شهرک‌های صنعتی ممکن است عامل تخریب مراتع که از ارکان مهم منابع طبیعی هستند به شمار آید اما با هم اندیشی و مدیریت مناسب در شهرک صنعتی استان شاهد افزایش سرانه فضای سبز استان در مناطق صنعتی هستیم.



عفتان با اشاره به اینکه در مجموع ۱۴ میلیون هکتار در کشور جنگل وجود دارد بیان کرد: این امر سبب شده ۱۰ درصد کشور را فضای سبز جنگل‌ها فرا گیرد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم ادامه داد: درصورتی که فضای سبز استان با وجود احداث چندین جنگل دست کاشت در سالهای اخیر سهم ۱.۱ درصدی را از فضای استان به خود اختصاص داده است.



وی در پایان اظهار داشت: به جهت موقعیت سیاسی و مذهبی استان قم و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در حوزه شهرسازی اکنون نقصان فضای سبز علاوه بر نازیبا نمودن چهره شهر، هوای پاک را نیز کاهش داده است که این موضوع توجه هر چه بیشتر به احیا و حفاظت از منابع طبیعی را می‌طلبد.