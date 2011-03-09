میراث فرهنگی توجه بیشتری به شهرستان دشتستان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، بخشعلی دهقایدی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر این شهرستان افزود: با توجه به ویژگیهای خاص این شهرستان از لحاظ جمعیتی و آثار گردشکری، از مسئولین میراث فرهنگی و گردشگری استان و شهرستان توقع داریم که نسبت به توزیع اعتبارات گردشکری به این شهرستان توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر معرفی فرهنگ عامه مردم دشتستان، اظهار داشت: مسئولین و مردم باید با تلاش لازم فرهنگ و سنتهای بومی و منطقه ای این شهرستان به کشور معرفی کنند.

سرپرست فرمانداری دشتستان گفت: در سال گذشته با استقرار و حضور بیش از دو میلیون مسافر در سطح شهرستان دشتستان، این شهرستان بعنوان یکی از شهرستان های موفق و برتر در جذب گردشکر و مسافر بود.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان دشتستان نیز گفت: در طول ایام نوروز 35 بازرس سیار کار بازرسی و نظارت بر صنوف های مختلف را در شهرستان بعهده دارند.

احمد اکبری از راه اندازی و شروع بکار نمایشگاه بهاره ویژه ایام نوروز با 80 غرفه در شهر برازجان از 25 اسفندماه به مدت 10 روز خبر داد، اظهار داشت: در این ایام 200 تن میوه و مرغ تعاونی به نرخ 2 هزار و 950 تومان در این شهرستان توزیع خواهد شد.