طرح جمع آوری وسایل مازاد در کرمان اجرا می شود

احمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طرح وسیع جمع آوری کاغذهای باطله در کرمان اجرا می شود و شهروندان کاغذهای باطله خود را تحویل می دهند و هدیه دریافت می کنند.

وی گفت: این طرح روز جمعه 20 اسفند ماه در 10 نقطه شهر کرمان اجرا می شود.

نخعی با اشاره به افزایش چشمیگر زباله ها در این ایام و همچین هزینه سنگین عملیات جمع آوری و تفکیک زباله های شهری از مردم خواست قبل از تحویل زباله ها به شهرداری آنها را تفکیک کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت بازیافت کاغذ و جلوگیری از قطع درختان به منظور تولید آن، سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان نسبت به جمع آوری کاغذهای باطله در میادین آزادی، کوثر، عاشورا، بیرم آباد، شهدا، رسالت، ابوالفضل، خواجو، سه راه الغدیر، چهارراه ولی عصر، پارک مطهری و چهارراه بازرگانان اقدام می کنند.

نخعی گفت: در روز جمعه به شهروندانی که کاغذ های باطله خود را به کیوسک ها تحویل می دهند هدایایی نیز اعطا می شود.

وی تصریح کرد: روز جمعه فرصتی است برای شهروندان تا قبل از اینکه درختی بکارند با تحویل کاغذهای باطله شان از قطع شدن درختی تنومند جلوگیری کنند.