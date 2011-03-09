تمرین پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای برگزاری دیدار هفته بیست و ششم برابر شهرداری تبریز آماده م کند، عصر امروز چهارشنبه تمریناتش را در ورزشگاه درفشی فر برگزار کرد. این تمرین با تصمیم کادر فنی پشت درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران حق حضور در آن را نداشتند.

سایت باشگاه پرسپولیس در گزارش این تمرین نوشته است: سرخپوشان از ساعت 15 و پس از صحبت های علی دایی، تمرین روز چهارشنبه را برگزار کردند. بازیکنان اصلی که در بازی مقابل پاس همدان به میدان رفته بودند، به بازی تنیس فوتبال روی آوردند. بقیه بازیکنان نیز زیر نظر میاچ، کار با توپ و سانتر از جناحین را در دستور کار خود قرار دادند.

غلامرضا رضایی، محمد منصوری و اشیتیم آرفی با مولایی تمرین کردند. علی دایی و حسین عبدی به همراه بازیکنان، تنیس فوتبال بازی کردند. حقیقی 20 دقیقه زودتر از بقیه بازیکنان به محل تمرین آمد و اختصاصی تمرین کرد.