  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

دور از چشم خبرنگاران/

تمرین پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار شد

تمرین پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار شد

تمرین عصر چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس پشت درهای بسته و به دور از چشم خبرنگاران رسانه‌های گروهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای برگزاری دیدار هفته بیست و ششم برابر شهرداری تبریز آماده م کند، عصر امروز چهارشنبه تمریناتش را در ورزشگاه درفشی فر برگزار کرد. این تمرین با تصمیم کادر فنی پشت درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران حق حضور در آن را نداشتند.

سایت باشگاه پرسپولیس در گزارش این تمرین نوشته است: سرخپوشان از ساعت 15 و پس از صحبت های علی دایی، تمرین روز چهارشنبه را برگزار کردند. بازیکنان اصلی که در بازی مقابل پاس همدان به میدان رفته بودند، به بازی تنیس فوتبال روی آوردند. بقیه بازیکنان نیز زیر نظر میاچ، کار با توپ و سانتر از جناحین را در دستور کار خود قرار دادند.

غلامرضا رضایی، محمد منصوری و اشیتیم آرفی با مولایی تمرین کردند. علی دایی و حسین عبدی به همراه بازیکنان، تنیس فوتبال بازی کردند. حقیقی 20 دقیقه زودتر از بقیه بازیکنان به محل تمرین آمد و اختصاصی تمرین کرد.
 
آخرین جلسه تمرینی سرخپوشان قبل از رویارویی با تیم شهرداری تبریز فردا (پنجشنبه) ساعت 11 برگزار می شود. دیدارهای تیم های فوتبال پرسپولیس و شهرداری تبریز در هفته بیست و ششم لیگ برتر ساعت 17:30 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1271088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها