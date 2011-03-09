یادواره شهدای جامعه پزشکی بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سردار یدالله بوعلی جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در یادواره 11 شهید بسیج جامعه پزشکی این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: احساس عزت ما در دنیا به عنوان مسلمان و پیرو مذهب تشیع مرهون خون پاک عاشقان خط نورانی ولایت بوده است.

وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد: آنچه که امروز انقلاب اسلامی در دنیا به آن افتخار می کند حاصل جانفشانی شهدای انقلاب و اسلام است.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با اشاره به انقلاب های مردمی در جهان اسلام یادآور شد: از آنجایی که اسلام بر مبنای عقل و منطبق بر منطق است و حق هم همیشه پایدار است همه انسانهای حق طلب دنیا به دنبال حق و پذیرای آن هستند.

سردار بوعلی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب ادامه داد: همانطور که در طول تاریخ شاهد توطئه ها و موانع مختلف از سوی دشمنان بوده ایم امروز نیز شاهدیم که دشمنان با استفاده از چه روشهایی به دنبال کمرنگ کردن و تحریف اسلام هستند ولی همه نقشه های آنها تاکنون خنثی شده است.

وی وجود وهابیت و حمایت مستقیم از این فرقه را از جمله توطئه های دشمنان برای مقابله با اسلام دانست و بیان داشت: همچنین رخنه فرقه بهائیت در دل مذهب تشیع از دیگر توطئه های دشمنان است که با روشنگری علمای شیعه نقش بر آب شده است.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با اشاره به برنامه های دشمنان برای بدبین کردن جهانیان نسبت به اسلام گفت: استکبار جهانی با در اختیار داشتن امکانات رسانه ای و تبلیغاتی خود به دنبال مخدوش کردن چهره اسلام و مسلمانان در دنیا است.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد نیز در این یادواره با اشاره به اهداف برگزاری یادواره شهدای جامعه پزشکی این شهرستان اظهار داشت: سپاه بروجرد به تنهایی و با کمک محدود تعدادی از ادارات توانسته است تا کنون 17 یادواره شهدا را برگزار کند.

سرهنگ علی پناه سیفی با تاکید بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال سرمایه گذاری در راستای انحراف نسل جوان ما هستند که ما در این راستا وظیفه داریم با همه ابزارهای فرهنگی به مقابله با تهاجم دشمنان بپردازیم.

بنا براین گزارش در پایان این یادواره با اهدا لوح و جوایزی از خانواده شهدای جامعه پزشکی بروجرد تجلیل به عمل آمد.