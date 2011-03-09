غرب در پی استعمار دوباره لیبی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "معمر قذافی" در ادامه اظهارات متناقض خود درباره غرب در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ال سی آی" فرانسه کشورهای غربی به خصوص این کشور را به توطئه برای به استعمار درآوردن کشور نفت خیز لیبی متهم کرد.

البته قذافی از یک سو از غرب انتقاد می کند که به گفته وی به ثروتهای نفتی لیبی حسادت می ورزد و از سوی دیگر از غربی ها گلایه می کند که چرا از وی برای سرکوب آنچه وی القاعده می خواند، حمایت نمی کنند؛ اظهارات قذافی کاملا متناقض است.

قذافی در پاسخ به این پرسش که آیا در پی انتقام جویی علیه دولت فرانسه است، گفت : ما این مسئله را بررسی می کنیم.