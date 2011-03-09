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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

قذافی در گفتگو با LCI:

غرب در پی استعمار دوباره لیبی است!

غرب در پی استعمار دوباره لیبی است!

دیکتاتور لیبی در گفتگو با یک رسانه غربی در تلاش برای توجیه اقدامات وحشیانه خود در سرکوب قیام مردم این کشور گفت : غربی ها به خصوص فرانسه خواهان استعمار دوباره لیبی هستند و این یک توطئه استعماری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "معمر قذافی" در ادامه اظهارات متناقض خود درباره غرب در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ال سی آی" فرانسه کشورهای غربی به خصوص این کشور را به توطئه برای به استعمار درآوردن کشور نفت خیز لیبی متهم کرد.

البته قذافی از یک سو از غرب انتقاد می کند که به گفته وی به ثروتهای نفتی لیبی حسادت می ورزد و از سوی دیگر از غربی ها گلایه می کند که چرا از وی برای سرکوب آنچه وی القاعده می خواند، حمایت نمی کنند؛ اظهارات قذافی کاملا متناقض است.

قذافی در پاسخ به این پرسش که آیا در پی انتقام جویی علیه دولت فرانسه است، گفت : ما این مسئله را بررسی می کنیم.

کد مطلب 1271092

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