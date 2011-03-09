حوزه علیمه خواهران در شهرستان دشتی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح شامگاه چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت امنای مدرسه علمیه فاطمیه خواهران خورموج اظهار داشت: این حوزه بر اساس نیاز جامعه خواهران به داشتن مراکز فرهنگی، آموزشی و دینی راه اندازی شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار خوب فرهنگی و مذهبی شهرستان و نیاز جامعه خواهران به داشتن مراکز فرهنگی، آموزشی و دینی با پیگیری های انجام شده و همت مسئولین حوزه علمیه خواهران در شهرستان دشتی تاسیس شد.

رئیس هیئت امنای مدرسه علیمه خواهران خورموج افزود: بحمدالله مدرسه علمیه خواهران با شاخص هایی که مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در نظر داشت در اسفند ماه 1388 مجوز راه اندازی آن داده شد و فعالیت خود را در مهرماه 1389 با 4 نفر کادر خوب واستاد روحانی و4 نفر استاد فرهنگی وتعداد 26 نفر طلبه آغاز کرد.

وی اضافه کرد: استقبال بسیار زیاد و ابراز علاقه فراوان خواهران طلبه ما را امیدوار و مصمم می کند که با جدیت و پشتکار مسائل و مشکلات مدرسه را دنبال و پیگیری کنیم.

امام جمعه خورموج خاطرنشان کرد: مدرسه با امکانات اولیه اداری وآموزشی مورد نیاز به فعالیت خود ادامه می دهد ولی برای ادامه راه باید همگی دست به دست هم دهیم ومدرسه را برای سال تحصیلی جدید ورفع نیازهای مهم واساسی آن آماده کنیم.

مصلح خاطرنشان کرد: زمینی به مساحت 3 هزار و 400 متر مربع تهیه شده که برای احداث ساختمان مدرسه نیاز به تامین اعتبار از مراکز داریم وامید است با همت و کمکهای مسئولان و افراد خیر با استانداردهای لازم ساخته شود.