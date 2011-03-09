دولت جدید مصر و احتمال لغو محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "پایان محاصره غزه نزدیک است" آورده است : "عصام شرف" نخست وزیر جدید مصر به تازگی در برابر "حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم مصر سوگند یاد کرد. این در واقع انتخابی برای بازگرداندن مصر به جایگاه واقعی اش است.

مردم مصر به شدت از این دولت جدید و اعضای آن حمایت می کنند، زیرا رئیس آن از بطن انقلاب برخاسته است و به همراه انقلابیون از روزهای اول در میدان تحریر حضوری مستمر داشته است. وزیران وی نیز به سلامت و لیاقت معروف هستند.

این روزنامه می افزاید: نقطه شاخص این کابینه جدید حضوری" نبیل العربی" در راس مسند دستگاه دیپلماسی مصر است که هر چند سابقه فعالیت دیپلماتیک زیادی ندارد، اما به داشتن سابقه ضد اسرائیلی معروف است.

العربی از اعضای برجسته تیم مذاکره کننده مصر برای بازپس گیری شهر طابا در سیناء از اسرائیلی ها به شمار می رود. وی هم زوایای فریبکارانه اسرائیلی را به خوبی می شناسد.

این روزنامه بیان کرد: نبیل العربی مخالف محاصره نوار غزه است و آن را اقدامی غیر اخلاقی و غیر انسانی دانسته است. بنابرین طبیعی است که پس از کنار رفتن احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه قبلی که موضعی به شدت ضد فلسطینیان غزه داشت شاهد بازنگری جدی درسیاست خارجی مصر درقبال فلسطین باشیم.

بر اساس این مقاله، سیاستهای قدیمی بر اساس تشدید محاصره غزه و بستن همه گذرگاهها استوار بود، اما دولت جدید برخلاف گذشته علاقه ای به ادامه مذاکرات سازش ندارد و به فکر ارزشهای عربی و اسلامی اصیل است.

این روزنامه در پایان نوشت : بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد رفع محاصره نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح به شکل دائمی باشیم.