200 هکتار از باغات استان بوشهر زیرکشت کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس عمرانی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل شرایط مناسب جوی هم اکنون به عنوان قطب اصلی تولید کنار پیوندی کشور تبدیل شده است.

وی بااشاره به توجه ویژه مسئولان سازمان متبوع خود در خصوص توسعه کشت این محصول در استان یادآور شد: با مطالعاتی و اقداماتی که توسط مرکز تحقیقات و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت توسعه این محصول انجام شده است هم اکنون 200 هکتار از اراضی استان بوشهر زیرکشت این محصول رفته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به استقبال کشاورزان و باغداران استان به توسعه کشت این محصول، گفت:در حال حاضر شهرستانهای دشتی و دشتستان از عمده ترین مناطق کشت این محصول در استان بوشهر بشمار می روند.

عمرانی با بیان اینکه کیفیت کنار تولیدی استان بسیار مرغوب تر از محصول وارداتی آن است، یادآور شد: برداشت کنار پیوندی از اسفندماه آغاز و تا اواخر فروردین ادامه دارد.