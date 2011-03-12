جشن جهانی نوروز در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن جهانی نوروز قرار است در روزهای ششم ، هفتم و هشتم فروردین سال 90 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

در این مراسم روسای جمهور، نخست وزیر و وزرای خارجی کشورهای فارسی زبان و کشورهای منطقه ای و بین المللی که مراسم نوروز را پاس می دارند شرکت خواهند داشت.

طیف گسترده ای از کشورها از جمله ترکیه،ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان ، افغانستان ،قزاقستان،قرقیزستان،آلبانی، عراق برای شرکت در این اجلاس دعوت شده اند.

قرار است حدود 20 کشور جهان در جشن نوروز در تهران شرکت کنند.

در ۷ فروردین ۱۳۸۹ نخستین دورهٔ جشن جهانی نوروز در تهران برگزار و این شهر به عنوان «دبیرخانهٔ نوروز» شناخته شد. در این جشن، سران کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند گردهم می‌آیند و این آیین باستانی را گرامی می‌دارند. هر ساله یکی از این کشورها، میزبان جشن جهانی نوروز است و امسال نیز برای دومین سال جشن جهانی نوروز در تهران برگزار خواهد شد.

در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک، عید نوروز را به عنوان روز بین‌المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت.