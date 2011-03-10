به گزارش خبرنگار مهر در قم، کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی صبح امروز پنجشنبه در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهل بیت(ع) آغاز به کار کرد و در ابتدای این مراسم پیام شفاهی مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم قرائت شد.

براساس این گزارش در ادامه این کنگره بین‌المللی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام محمود مرعشی نجفی رئیس کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی و همچنین رئیس کتابخانه ملی کشور مالی به ایراد سخن پرداختند.

سخنرانی دکتر احمدی نژاد دقایقی پیش در این مراسم آغاز شد.