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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۲

احمدی‌نژاد وارد قم شد

احمدی‌نژاد وارد قم شد

قم - خبرگزاری مهر، رئیس جمهور برای سخنرانی در کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی وارد قم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی صبح امروز پنجشنبه در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهل بیت(ع) آغاز به کار کرد و در ابتدای این مراسم پیام شفاهی مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم قرائت شد.

براساس این گزارش در ادامه این کنگره بین‌المللی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام محمود مرعشی نجفی رئیس کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی و همچنین رئیس کتابخانه ملی کشور مالی به ایراد سخن پرداختند.

سخنرانی دکتر احمدی نژاد دقایقی پیش در این مراسم آغاز شد.

کد مطلب 1271102

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