گباگبو در حال غارت ساحل عاج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت فرانسه "لوران گباگبو" را به غارت ساحل عاج متهم کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور با بیان این مطلب دستور گباگبو برای کنترل تجارت کاکائو و قهوه توسط دولت ساحل عاج را اقدامی غیرقانونی خواند.

"برنار والرو" اقدام دولت گباگبو در تحت کنترل در آوردن مبادی کلیدی تولید و صادرات این محصولات را به معنای به تاراج بردن داراییهای ساحل عاج دانست.

وی با بیان اینکه گباگبو هیچگونه قدرت قانونی برای اعمال چنین دستوری تحت عنوان رئیس جمهوری ساحل عاج ندارد، وی را متهم کرد که قصد دارد با شخصی کردن بازار این محصولات اقتصاد ساحل عاج را به نابودی بکشاند.

ساحل عاج بزرگترین صادر کننده کاکائو و پنجمین تولید کننده بزرگ قهوه در جهان به شمار می رود.

گفتنی است کشورهای غربی "الحسن واتارا" پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر ساحل عاج را به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور شناخته و خواستار کناره گیری گباگبو هستند.