موفقیت هنرمند لرستانی در اشکواره سراسری عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، جابر امرایی از هنرمندان جوان لرستان در بخش عکس "اشکواره سراسری عاشورا " موفق به کسب مقام سوم شد.

اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی، کشف استعدادهای هنری در زمینه فرهنگ دینی و عاشورایی، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری مرتبط با سیره ائمه اطهار(ع)، شناسایی و جذب نوجوانان و جوانان علاقه مند و هنرمندان متعهد، ثبت جلوه های ویژه آئین و مراسم قومیت ها و مذاهب ایران اسلامی، گسترش هنر معناگرا و اسلامی در جامعه و تولید آثار فاخر با محوریت فرهنگ عاشورایی در فضای مجازی از اهداف برگزاری دومین اشکواره عاشورایی بوده است که به همت دبیرخانه کانون های مساجد استان اردبیل برگزار شد.

"اشکواره سراسری عاشورا" در بخش‌های عکس، پوستر و وبلاگ برگزار شد.

موفقیت گروه موسیقی لرستان در جشنواره منطقه غرب

بنابراین گزارش همچنین گروه موسیقی "آوای پارسیان"شهرستان الیگودرز برگزیده بخش جنبی دومین جشنواره موسیقی غرب کشور شد.

گروه موسیقی "آوای پارسیان" شهرستان الیگودرز شامل 9 نفر از هنرمندان موسیقی شهرستان به سرپرستی سامان علیپور، در دومین جشنواره موسیقی غرب کشور موفق به کسب مقام برگزیده و لوح سپاس در بخش موسیقی نواحی(سنتی) بخش جنبی جشنواره شد.

دومین جشنواره موسیقی غرب کشور با حضور 24 گروه موسیقی از پنج استان غرب، در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی غرب کشور در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد.

در این دوره از جشنواره موسیقی غرب کشور گروه های هنری از استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، لرستان و کردستان حضور داشتند.