ورود به فضای مجازی از برنامه های مهم تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، حجت الاسلام مجید احمدی در اختتامیه جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی انفجار نور در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی از برنامه های مهم این اداره کل در سال 1390 خبر داد و اظهار داشت: با توجه با فضای گسترده مجازی که برابر با تمام کره خاکی است و همچنین هجمه دشمنان، ورود به این فضا لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: با این اوصاف به نظر می رسد سازمان تبلیغات اسلامی به خصوص در استانها باید برخی از فعالیت های خود را به این سمت و سو هدایت کند.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان تشکیل انجمن های وبلاگ نویسان جوان و برگزاری جشنواره های وبلاگ نویسی با عناوین مختلف را از جمله فعالیت های در نظر گرفته در این حوزه برشمرد.

حجت الاسلام احمدی همچنین به برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی انفجار نور اشاره کرد و بیان داشت: این جشنواره با محوریت اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با هدف ترویج اندیشه بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و حمایت از ترویج برنامه های فرهنگی در فضای سایبری برگزار شد.

بنابر این گزارش در پایان این جشنواره از برگزیدگان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.