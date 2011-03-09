کابوس غرب در خاورمیانه؛ گسترش تظاهرات در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، در پی ناآرامی ها در لیبی و در درگیری نیروهای معمر قذافی با مخالفان و همزمان با تقاضای آمریکا، قیمت نفت امروز چهارشنبه به بشکه ای حدود 105 دلار باقی ماند.

به نوشته واشنگتن پست، افزایش نفت خام و نفت برنت تا حدودی به دلیل ناآرامی ها در لیبی است و نشان دهنده وابستگی کشورهای اروپایی به صادرات نفت خام و گاز طبیعی این کشور است.

بر اساس این گزارش از زمان قیامهای مردمی در تونس، مصر که جرقه تظاهرات ضد دولتی را در الجزایر، مغرب، یمن، عمان و بحرین زدند، صادرات نفت لیبی و بیشتر تولید روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت خام متوقف شده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد : تاجران نیز بسیار ابراز نگرانی کرده اند که در پی ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا تظاهرات در عربستان سعودی که بیشترین صادرکننده نفت خام در جهان است، گسترش یابد.

تحلیلگران در "کامرز بانک" دومین بانک بزرگ آلمان بر این باورند : با وجود ادامه درگیریها در لیبی و اینکه بعید به نظر می رسد تولید نفت خام در این کشور به زودی از سرگرفته شود، هم اکنون این نگرانی وجود دارد که ناآرامی ها به دیگر کشورهای تولید کننده نفت کشیده شود.

در همین حال یک کارشناس مسائل نفتی اعلام کرده که عربستان برای جبران کمبود نفت ناشی از قطع صادرات نفت لیبی در بازار جهانی میزان تولید خود را به بیش از 9 میلیون بشکه در روز افزایش داده است. عربستان اعلام کرده که هدف از این افزایش تولید تعدیل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازارهای جهانی نفت بوده است.