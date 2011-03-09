خواهان برگزاری انتخابات شفاف هستیم / اتهامات هیگ بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی فلسطین، حماس با صدور بیانیه اعلام کرد: اتهامات "ولیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس علیه حماس درباره سلب آزادی های دموکراتیک پایه و اساسی ندارد.

در این بیانیه آمده است : مردم فلسطین از طریق صندوقهای انتخابات و با اراده مردمی که اروپا و آمریکا نتیجه رای آنها را نپذیرفتند انتخاب شده است.

حماس تاکید کرد: ما به گزینه انتخابات برای برگزیده شدن مرجع ملی مورد تایید همه فلسطینی ها اعتقاد راسخ داریم و اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس نشانه درماندگی این کشور و غرب است که به شیوه های گوناگون می کوشند که خود از تبعات محاصره ظالمانه غزه نجات دهند.

در این بیانیه آمده است : ما به انتخابات آزاد و شفاف که نتیجه توافق ملی میان فلسطینیان باشد تاکید داریم، اما هر انتخاباتی بر اساس نتایج پیمان اسلو را نمی پذیریم، زیرا خط مشی آن خیانت به آرمانهای فلسطین است.