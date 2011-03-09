  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۳

40 هزار نفر از بوشهر عازم مناطق عملیاتی می شوند

40 هزار نفر از بوشهر عازم مناطق عملیاتی می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام صادق (ع) گفت: امسال بیش از 40 هزار نفر از استان بوشهر در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی دفاع مقدس خوزستان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار فتح الله جمیری شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات کاروان های راهیان نور استان افزود: اعزام کاروان ها از مناطق مختلف استان پانزدهم اسفند شروع شده است و تا سیزدهم فروردین ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر برنامه ریزی برای اسکان افراد سازماندهی شده در این کاروان ها در اردوگاه حضرت زهرا (س) خود را برای میزبانی از 10هزار نفر که به صورت خودجوش به این مناطق می روند آماده کرده ایم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) اضافه کرد: امسال بوشهر به عنوان ششمین استان میزبان کاروان های راهیان نور خواهد بود.

مسعود نصوری معاون امور عمرانی استاندار نیز بر همکاری اداره ها و نهادهای مختلف را برای میزبانی و اعزام هرچه بهتر کاروانهای راهیان نور تاکید کرد و گفت: تشکیل کاروان راهیان نور موجب ایجاد روحیه ایثار و شهادت طلبی در جامعه می شود.

کد مطلب 1271114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها