اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی استان لرستان

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد از چاپ دو هزار بروشور آیین عید نوروز از نظر اسلام در این استان خبر داد.

حجت الاسلام مجید احمدی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان جهت آگاهی بخشی آحاد مردم به ویژه مسافرین نوروزی در ایام نوروز دو هزار بروشور آشنایی با احکام اسلامی پیرامون آیین های اسلامی در عید نوروز را چاپ کرده است.

وی افزود: در این بروشور پیرامون احکام؛ نظافت، هدیه دادن، تصمیم به زندگی نو، صله رحم، صدقه دادن و کمک به فقرا مطالبی آمده شده است.

نرم افزار شعبده شیطان در لرستان توزیع شد

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات لرستان همچنین از توزیع نرم افزار شعبده شیطان در این استان خبر داد و بیان داشت: این نرم افزار شامل چگونگی پیدایش فرق و نحله های انحرافی،جلوگیری از خرافات و ادعاهای مذهبی، بدعتهای بوجود آمده و روشنگری اساتید حوزه و دانشگاه است.

حجت الاسلام احمدی با تشریح اهداف توزیع این نرم افزار، عنوان کرد: نرم افزار شعبده شیطان در راستای ارتقاء سطح آگاهی های دینی و جلوگیری از انحرافات عقیدتی تیهه و در سطح این استان توزیع شده است.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقاء بینش دینی آحاد جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوان توزیع بسته های فرهنگی ؛شامل کتب و جزوات دینی و مذهبی ،سی دی های آموزشی و نرم افزارهای فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.

دوره آموزشی "تطبیق لحن قرآن با معنا" در خرم‌‌آباد برگزار می شود

به همت موسسه قرآنی یوسف نبی(ع) وابسته به تبلیغات اسلامی لرستان دوره آموزشی تطبیق لحن قرآن با معنا، سال آینده در خرم‌‌آباد برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی در سنین جوانان و بزرگسالان اعم از بانوان و آقایان می‌توانند جهت نام‌نویسی از 15 اسفند تا 20 فروردین سال 90 با مراجعه به مؤسسه قرآنی یوسف نبی(ع) خرم‌آباد اقدام کنند.

در این کارگاه آموزشی از وجود عزت‌الله گوشه‌ای، از اساتید مجرب قرآن کریم در لرستان استفاده شده و آیات قرآن‌کریم براساس موضوع دسته‌بندی و طرز تلفظ هر آیه به‌نحوی که با معنا تطبیق داشته باشد به قرآن‌‌آموزان آموزش داده خواهد شد.

نام‌نویسی دوره‌های آموزش قرآن در مؤسسه یوسف نبی(ع) خرم‌آباد

مدیر مؤسسه قرآنی یوسف نبی(ع) خرم آ‌باد وابسته به تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز نام‌نویسی دوره‌های جدید آموزش قرآن‌کریم در مؤسسه قرآنی یوسف نبی(ع) خرم‌آباد خبر داد.

عزت‌الله گوشه‌ای در این رابطه اظهار داشت: نام‌نویسی دوره‌های آموزش قرآن از 15 اسفندماه سال جاری شروع شده و تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این کلاس‌ها در رشته‌های ترتیل، وقف و ابتدا، صوت و لحن و مهد قرآن برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این کلاس‌های آموزش قرآن می‌توانند با مراجعه به مؤسسه قرآنی یوسف نبی(ع) واقع در سبزه میدان خرم‌آباد برای نام‌نویسی اقدام کنند.

30 کانون فرهنگی تبلیغی در شهرستان دلفان فعالیت دارند

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از فعالیت 30 کانون فرهنگی تبلیغی در این شهرستان خبر داد.

امین فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی تبلیغی مساجد باید با فرهنگ‌سازی و برنامه سازی فرهنگی و دینی مناسب و بازبینی برنامه‌های مذهبی و قرآنی خود نقاط ضعف و قدرت را شناسایی کرده و در تولید برنامه‌های دینی و اسلامی ویژه جوانان تلاش بیشتری کنند.

وی افزود: کانون‌های فرهنگی تبلیغی با محوریت اداره تبلیغات اسلامی باید با برگزاری برنامه‌های جذاب و تاثیرگذار و اجرای برنامه های مختلف در ایام و مناسبتهای ملی و مذهبی در طول سال فضا را برای حضور بیشتر جوانان و نوجوانان فراهم کرده تا در جهت تبلیغ، ترویج فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم نرم دشمنان نظام اسلامی بیش از پیش تلاش کنند.