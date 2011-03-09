انتخابات اتاق بازرگانی البرز به پایان رسید

تیمور پورحیدری روز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با پایان یافتن رقابت میان کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز شمارش آراء کاندیداها آغاز شده است.

وی افزود: در استان البرز یک هزار و 200 نفر دارای کارت بازرگانی هستند که از این تعداد رقم قابل ملاحظه ای در انتخابات شرکت نکردند.

این مسئول با اشاره به اینکه این انتخابات اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی استان البرز است، خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری اولین دوره انتخابات اتاق تعداد زیادی از افراد واجد صلاحیت شرکت نکردند.

پورحیدری یادآور شد: تا پیش از این 43 نفر کاندیدای نهایی شرکت کننده در انتخابات اتاق بودند که با تایید صلاحیت دو نفر دیگر از کاندیداهای اتاق شمار این افراد به 45 نفر رسید.

وی گفت: بلافاصله پس از اتمام زمان قانونی انتخابات شمارش آراء آغاز شده است که پس از استخراج نتایج از طریق رسانه ها این اخبار منتشر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در پایان راه اندازی اتاق بازرگانی را عاملی مهم برای توسعه اقتصادی البرزخوانده و ابراز امیدواری کرد: با انتخاب افرادی صاحب نظر و با تجربه اتاق بازرگانیالبرز به یکی از قوی ترین اتاقهای بازرگانی کشور تبدیل شود.