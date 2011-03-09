متن کامل بیانیه پایانی اجلاس نهم دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

الم ترکیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی‌السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون

شجره طیبه‌ انقلاب اسلامی که به دست توانمند حضرت امام در دل‌های مستضعفان جهان غرس شد، هر لحظه به اذن خدا ثمره می‌دهد و پیوسته آثار این شجره طیبه و فرآورده‌های هدایت‌گرایانه آن شکوفاتر خواهد بود؛ چنانچه در آغاز سی و سومین سالگرد تولد این حرکت الهی بخش وسیعی از جهان اسلام علیه ظلم و ستم به پا خاسته و ندای آزادی طلبی و اسلام‌ طلبی را فریاد می‌زنند.

مجلس خبرگان رهبری ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به همه آزادیخواهان و به ویژه به ملت خداجوی و متدین ایران، در پایان نهمین اجلاس خود در ارتباط با مسائل جاری کشور نکاتی را متذکر می‌شود.

1-حضور باصلابت و دشمن‌شکن شما مردم خداجوی و با بصیرت ایران اسلامی را در راهپیمایی 22 بهمن ارج نهاده و صمیمانه تشکر می‌نماییم و خداوند را شاکریم که افتخار نمایندگی کسانی را داریم که همواره با صبر و بصیرت، فراگیر و انقلابی خود توانسته‌اند پشتوانه عظیم انقلاب اسلامی باشند و در مقابل فتنه آفرینی‌های مستمر منافقان داخلی و هجمه‌های سنگین خارجی بهترین مواضع را اتخاذ نمایند. شما مردم انقلابی با حضور میلیونی خود در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اید که پیشاپیش بسیاری از نخبگان حرکت می‌کنید.

2-انقلاب اسلامی در عمر 32 ساله خویش هیچگاه از دشمنی مستکبران و استعمارگران نیاسوده است، اما به لطف الهی از دسیسه‌ها و دام‌های آنان با موفقیت رسته است. به یقین سبب این همه موفقیت جز لطف الهی، رهبری هوشمندانه نظام و بصیرت و استقامت مردم چیز دیگری نمی‌تواند باشد. مجلس خبرگان رهبری با رصد کردن همیشگی وضعیت داخلی و خارجی نظام، هر روز بیشتر از پیش صلاحیت و شایستگی رهبری را در مدیریت جامعه اسلامی و به ویژه در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان مشاهده می‌کند و به پاس نعمت گرانقدر مقام معظم انقلاب خاضعانه خداوند منان را شکرگزار است و پیوسته به انتخاب شایسته خود می‌بالد و ضمن بیعت مجدد با معظم له، طول عمر باعزت و موفقیت رهبری عالیقدر نظام اسلامی را از خداوند منان طلب می‌کند و به مردم خداجوی ایران را به قدرشناسی بیشتر از این نعمت الهی توصیه می‌نماید و مسئولیت روحانیت و حوزه‌های علمیه را بعد از سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم و فرمایشات داهیانه ایشان در راستای تحول، رشد و بالندگی مضاعف یادآور می‌شود.

3-در موقعیت کنونی که انقلاب اسلامی با صلابت تمام پنجه در پنجه استکبار انداخته و در بخش اسلامی عربی خاورمیانه و شمال آفریقا عوامل بیگانه را به خاک مذلت می‌کشاند، همگان را به وحدت و اخلاق سیاسی دعوت می‌کنیم. ایجاد هرگونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت‌شکنی چه به عنوان برخورد با بی‌بصیرتان جامعه و چه برای همراهی با فتنه‌گران جز همنوایی با دشمنان قسم خورده ملت ایران و جدایی از خیل عظیم مردم مومن و انقلابی، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد، به خصوص حرکت مذبوحانه عده‌ای عوامل بیگانه و خائن به وطن را که در روز 25 بهمن ماه سال جاری اتفاق افتاد، محکوم نموده و ضمن تشکر از تلاش نیروهای امنیتی در برقراری امنیت شهروندان از قوه محترم قضائیه مصرا خواستاریم سران فتنه‌گر و عوامل اصلی اغتشاش را هر چه سریعتر محاکمه و به مجازات قانونی برسانند.

4-ضمن تقدیر از خدمات سه قوه و به خصوص دولت محترم در اجرای موفق برنامه خطیر هدفمند کردن یارانه‌ها، دقت و احتیاط در نحوه اجرای طرح را خواهانیم و از حسن همکاری مردم صمیمانه تشکر می‌نمائیم و موفقیت بیشتر دولت و مردم را در همه زمینه‌ها از درگاه خداوند مسالت می‌نماییم و به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهیم که هدفمند کردن یارانه‌ها گامی اساسی در بهروزی زندگی هموطنان خواهد بود، ان‌شاءالله.

5-همت بلند دانشمندان و نخبگان توانمند ایرانی را در فتح قله‌های رفیع علم و دانش ارج می‌نهیم و این موفقیت‌ها را به آنان تبریک می‌گوییم و ترور ناجوانمردانه برخی از دانشمندان این عرصه را به دست عوامل مزدور موساد و سیا محکوم نموده و ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به سران استکبار یادآور می‌شویم که با ارتکاب چنین اعمال زشتی نه تنها قادر نخواهند بود، ملت فهیم ایران را از راه خود باز دارند، بلکه به شهادت رساندن هر یک از آنان رویش عظیم را در علم و تقوا به دنبال خواهد داشت که جز شرمندگی دشمنان، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

6-پیوستن موج عظیم ملت‌های مسلمان را به جنبش بیدارگرایی اسلامی تبریک گفته و آنان را به کسب بصیرت بیشتر و صبر و استقامت در برابر دشمنان دعوت نموده و به آنان توصیه می‌نماییم که (ولا تهنوا لا تحزنوا و انتم الاعلون ان‌کنتم مومنین) و آنان را مژده می‌دهیم (الا ان نصرالله قریب) و از استکبار جهانی اکیدا می‌خواهیم از مداخله در امور کشورهای به پا خاسته اسلامی پرهیز کند.

7-به اندیشمندان جهان اسلام یادآور می‌شویم که موقع امتحان است و آبرو و حیات ‌تان در گرو سربلندی در این امتحان، این شمایید که می‌توانید در کنار اسلام و مردم باشید و یا خدای ناکرده جانب حکومت ‌گران ظالم و از خدا بی ‌خبر را بگیرید. شرایط کنونی بهترین وقت است که اتهام شعار "نحن مع من غلب" را از دامن خود پاک کنید و در صف مردم قرار گیرید و خلاء رهبری را در بین آنان پر کنید و با جمع کردن آنان زیر پرچم توحید، اجازه ندهید عوامل استکبار میوه‌ی این حرکت‌های مبارک را بچینند و یا آنان را به سمت و سوی دیگری جهت دهند.

8-ضمن تقدیر و تشکر از خدمات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی طی سالها مسئولیت در مجلس خبرگان و اخلاق کریمانه و سعه‌ صدرشان در رابطه با آیت‌الله مهدوی کنی، برای ایشان که دارای سوابق درخشانی در عرصه علم و عمل می‌باشند؛ در سنگر ریاست خبرگان آرزوی توفیق داریم.

در پایان، یاد و خاطره‌ امام بزرگوار، یادگاران امام و مرحوم دکتر بروجردی داماد ایشان و شهدای انقلاب اسلامی و همه‌ شهیدان جنبش بیدارگرایی اسلامی را گرامی داشته و مسلمانان منطقه را به پاسداری از این خون‌های گرانبها توصیه می‌نماییم.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و نساله ان یعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان (عج).



به گزارش مهر، اعضای مجلس خبرگان رهبری روز پنج ‌شنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام خواهند کرد.