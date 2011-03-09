ترکیه آماده پیوستن به اتحادیه اروپا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان اروپا اعلام کرد : ترکیه در دستیابی به پیشرفتهای مورد نظر اتحادیه اروپا سرعت لازم را نداشته است.

نمایندگان این پارلمان در استراسبورگ با اشاره به نبود برخی شرایط مورد خواست آنها از جمله آزادی مطبوعات در ترکیه، این کشور باید اقدامات سریعی برای رفع این مسائل انجام دهد.

در بیانیه ای که پارلمان اروپا در همین رابطه منتشر کرد از افزایش شمار ازدواجهای اجباری و قتلهای خانوادگی، نبود حمایت کافی از گروههای اقلیت و نیز حل نشدن مسئله قبرس به عنوان دلایل دیگری برای آماده نبودن ترکیه جهت پیوستن به اتحادیه اروپا یاد شده است.

در جلسه امروز پارلمان اروپا پیشنهاد نمایندگان محافظه کار برای پذیرفته شدن مشروط ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا رای نیاورد. با این حال نمایندگان درباره ترکیه اتفاق نظر نداشتند، به طوریکه احزاب سوسیال دمکرات از پیشرفتهای قابل ملاحظه ترکیه در راستای نزدیکی به شرایط اتحادیه اروپا سخن گفتند.

گفتنی است رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش با انتقاد به طولانی شدن روند پذیرش کشورش در اروپا هشدار داد در صورتی که این روند بیش از حد به طول انجامد، آنکارا ممکن است در درخواست خود تجدید نظر کند.