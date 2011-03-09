اجرای طرح ضربتی بازرسی از شیرینی فروشی های خرم آباد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد رضا واعظی پور در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سال جدید و خرید شیرینی توسط شهروندان این اداره کل اقدام به بازرسی و نظارت بر شیرینی فروشی های سطح شهر کرده است.

وی ادامه داد: در این طرح بازرسان این اداره کل نسبت به کنترل جعبه های مورد استفاده مواد اولیه مانندآرد، شکر، روغن و....محل انبار و نگهداری مواد اولیه و کالیبره بودن ترازوهای مورد استفاده در این واحدهای صنفی اقدام خواهند کرد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان از کلیه شهروندان خرم آبادی خواست در هنگام خرید شیرینی به نشان استاندارد برروی جعبه ها و برچسب کالیبره بر روی ترازوی شیرینی فروشی ها توجه کنند.

استاندارد جدید برنج تدوین شد

واعظی پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین استاندارد جدید برنج خبر داد و بیان داشت: در استانداردجدید، میزان مجاز حداکثر فلزات سنگین موجود در برنج مشخص شده است.

وی یادآور شد: پس از بررسی استاندارد قبلی برنج توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان استاندارد، وزارتخانه های جهادکشاورزی و بهداشت و درمان استاندارد این محصول مورد تجدید نظر قرار گرفت و استاندارد 12968جایگزین استاندارد قبلی شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان افزود: براساس استاندارد تجدیدنظرشده، حداکثر مجاز فلزات سنگین موجود در هر کیلوگرم برنج مشخص شده و براین اساس میزان سرب پانزده صدم میلی گرم، کادمیم شش صدم میلی گرم و آرسنیک پانزده صدم میلی گرم تعیین شده است.

نظارت بیشتر بر مصالح ساختمانی در لرستان

واعظی پور در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش نظارت بر واحدهای فروش مصالح ساختمانی خبر داد و بیان داشت: بمنظور استفاده از توان علمی کارشناسان و تجهیزات فنی در کنترل بیشتر محصولات ساختمانی استان اداره کل استاندارد لرستان و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

وی نظارت بر مراکز تولید، عرضه و مصرف، برگزاری دوره های آموزشی، استفاده از توان فنی و اجرایی و حضور فعال و موثر در شورای استاندارد استان را از مهمترین نکات این تفاهم نامه برشمرد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط خاص استان و لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر مراکز تولید و مصرف مصالح ساختمانی، بتوان با نظارت بیشتر شاهد احداث ساختمانهای ایمن و استاندارد در استان لرستان بود.

حضور بازرسان استاندارد در نمایشگاه بهاره خرم آباد

واعظی پور در ادامه سخنان خود به فعالیتهای دیگر این اداره کل در آستانه ایام نوروز اشاره کرد و گفت: بازرسان این اداره کل در طول برپایی نمایشگاه بهاره خرم آباد جهت بازرسی و کنترل محصولات عرضه شده در این نمایشگاه حضور دارند.

واعظی پور ادامه داد: اداره کل استاندارد استان سعی دارد با حضور موثر و کنترل تولیدات عرضه شده در نمایشگاه بخصوص محصولات غذایی نسبت به اطمینان بخشی محصولات عرضه شده به عامه مردم اقدام کند.