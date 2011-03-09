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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۱

قیام مردم لیبی/

فرستاده دیکتاتور در راه پرتغال / پاداش قذافی برای کشتن الجلیل

فرستاده دیکتاتور در راه پرتغال / پاداش قذافی برای کشتن الجلیل

کشته شدن چهل نفر در درگیرهای الزاویه، کشته شدن برخی افسران ارشد قذافی به دست انقلابیون و تعیین پاداش از سوی دیکتاتور لیبی برای رئیس شورای ملی موقت لیبی از آخرین تحولات مربوط به قیام این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های الجزیره و العربیه گزارش دادند : تظاهراتی در شهر "الزنتان" در حمایت از انقلاب لیبی برگزار شده است.

اخبار دیگر اینکه هشتاد درصد تاسیسات نفتی بندر "سدره" به علت بمباران هواپیماهای قذافی ویران شده است و حملات شدید به تاسیسات با سلاحهای سنگین جریان دارد. همچنین چهل نفر در درگیریهای الزاویه کشته شده اند.

منابع مذکور از کشته شدن برخی اعضای گردانهای قذافی، که در میان آنها افسران ارتش به چشم می خورد، خبر دادند. همچنین ارتش ملی آماده اولین درگیری با سلاح سنگین با رژیم دیکتاتوری شده است.

خبر دیگر اینکه رژیم "معمر قذافی" برای کسی که "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی موقت لیبی را بکشد 400 هزار دلار جایزه تعین کرده است.

همچنین یک دیپلمات اروپایی گفته است که فرستاده قذافی در راه کشور پرتغال است.

کد مطلب 1271123

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