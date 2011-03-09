افزایش صادرات سنگ لرستان در گرو رعایت استانداردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، محمد رضا واعظی پور در اولین نشست مشترک اعضای کمیته متناظر سنگ های طبیعی ایران و خوشه صنعتی سنگ لرستان در سخنانی اظهار داشت: استاندارد سازی در تولید وعرضه سنگ های طبیعی استان لرستان دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری و مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش صادرات سنگ لرستان، خاطر نشان کرد: این اداره کل آمادگی لازم برای مشارکت در استاندارد سازی سنگ استان به منظور افزایش صادرات در این حوزه را دارد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان همچنین با اشاره به راه اندازی کمیته فنی جهانی استانداردسازی سنگ در این استان، عنوان کرد: این در حالیست که پیش از این با وجود قابلیت های استان لرستان در بخش سنگ متاسفانه تاکنون در زمینه استانداردسازی در این استان کاری انجام نشده بود.

واعظی پور با اشاره به نیازهای موجود در زمینه استاندارد سازی سنگ، گفت: در این راستا پیش از این کمیته متناظر تدوین استانداردهای کشور با عنوان کمیته متناظر سنگ ایران در این استان استقرار یافت.

وی با یادآوری اینکه این کمیته یک کمیته استاندارد سازی ملی است، یادآور شد: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تشکلهای تخصصی، ارائه دهندگان خدمات مهندسی و مشاوره ای، موسسات ارزیابی انطباق، کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور و ... از دیگر اعضای این کمیته محسوب می شوند.

بنابر این گزارش در این جلسه که مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری، رئیس و اعضای خوشه صنعتی سنگ، اعضای کمیته متناظر سنگهای طبیعی ایران و نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل صنایع و معادن استان حضور داشتند ضمن تاکید بر تدوین و اجرای استاندارد سنگ مقرر شد جلسات مشترک به منظور استفاده از توان بخش های مختلف فعال در این زمینه برگزار شود.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان ۲۸ درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه بیش از سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.