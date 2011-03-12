ترانزیت کالا از گیلان 35 درصد افزایش یافت

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 612 میلیون دلار انواع کالا از کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از طریق گمرکات انزلی و آستارا به عراق، پاکستان، امارات و افغانستان ترانزیت شد که نسبت به پارسال 35 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین دلیل افزایش ترانزیت کالا را بهره گیری از سامانه تجارت جهانی موسوم به آسیکودا عنوان کرد و اظهارداشت: در این سامانه اسناد بین گمرکات مبداء و مقصد به صورت الکترونیکی مبادله و در نتیجه جابه جایی کالا سرعت می گیرد.

ناظر گمرکات گیلان با بیان اینکه گمرکات استان در ارائه رویه‌ های نوین تشریفات گمرکی و مکانیزاسیون در کشور پیشرو است، گفت: گمرکات استان در راستای تحقق آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با همگامی و اجرای برنامه‌ های کلان گمرک ایران بهترین و مناسب‌ ترین خدمات را به تجار و بازرگانان ارائه می دهد.



وی همچنین گمرک انزلی را به عنوان مهمترین گمرک شمالی حاشیه دریای خزر دانست و اظهار داشت: با واقع‌ شدن در کریدور شمال ـ جنوب و همسایگی دریایی با کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با راه‌ اندازی و اجرای برنامه ‌های مختلف سیستمی طی این سالها گامهای بسیار بلندی برای ارائه خدمات گمرکی به صورت مکانیزه برداشته ‌است.

بهبود آهنی گفت: عمده ترین کالاهای وارداتی این گمرک آهن ‌آلات، انواع چوب و تخته، ماشین‌ آلات و برخی اقلام صنعتی دیگر و همچنین عمده کالاهای صادراتی شامل مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، صنایع دستی، کالاهای صنعتی، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و همچنین کشورهای مبداء واردات نیز روسیه، قزاقستان، امارت متحده عربی، آلمان و سوئیس هستند.

وی در ادامه به اداره کل گمرک آستارا اشاره کرد و یادآورشد: این گمرک به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور است و بیشترین حجم صادرات استان نیز از این گمرک به آذربایجان، روسیه و دیگرکشورها صادر می شود.