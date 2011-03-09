آلومینیوم با حمایت یکپارچه تماشاگران پرسپولیس را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس شامگاه چهارشنبه در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال موفق شد در یک دیدار زیبا و حساس تیم والیبال پرسپولیس تهران را با نتیجه 3 بر 2 در سالن فجر بندرعباس شکست دهد.

پرسپولیس در ست اول این دیدار با ارائه یک بازی برتر نسبت به آلومینیوم و در حالیکه همواره در این ست از حریف پیش بود توانست با نتیجه 25 بر 19 در ست نخست به پیروزی برسد.

اما در ست دوم این دیدار آلومینیوم توانست بازی ضعیف خود در ست نخست را جبران کند و این بار آلومینیوم، پرسپولیس را با نتیجه 25 بر 19 شکست داد.

در ست سوم 2 تیم بازی بسیار نزدیکی را به نمایش گذاشتند و تا امتیازات پایانی به طور مساوی با یکدیگر پیش می رفتند اما پرسپولیس در امتیازات پایانی گوی سبقت را از آلومینیوم گرفت و توانست با نتیجه 25 بر 22 در این ست آلومینیوم را شکست دهد.

در ست چهارم بازیکنان آلومنیوم که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند با تمام وجود به میدان آمدند و یازی فوق العاده زیبایی را در دفاع و حمله به نمایش گذاشتند اما در امتیازات پایانی با چند اشتباه بازیکنان آلومینیوم تیم پرسپولیس توانست یک امتیاز از حریف پیش بیفتد ولی این پایان کار نبود و با بازگشت مجدد شهرام محمودی بازیکن شماره 10 آلومینیوم به میدان بازیکنان این تیم توانستند امتیاز عقب افتاده را جبران کنند و در نهایت این ست با نتیجه 25 بر 23 به سود آلومینیوم پایان یافت.

در ست پنجم بازی بسیار نزدیک بود و در حالی که تماشاگران پرشور آلومینیوم هم به شدت تیم خود را تشویق می کردند بازیکنان پرسپولیس تا امتیاز 13 بر 11 همواره با 2 امتیاز اختلاف از حریف پیش بودند اما یک سرویس و یک دفاع روی تور عالی آلومینیوم را به بازی بازگرداند و در نهایت آلومینیوم توانست با نتیجه 16 بر 14 پرسپولیس را در این ست شکست دهد.

حمایتها و تشویق یکپارچه حدود هزار تماشاگر بندرعباسی تاثیر بسیار زیادی در پیروزی آلومینیوم داشت و روحیه بسیاری از بازیکنان پرسپولیس با این تشویقها پایین آمده بود.

لازم به ذکر است که تماشاگران آلومینیوم 2 هفته پیش به علت شکست آلومینیوم مقابل کاله آمل با بازیکنان این تیم درگیر شده بودند.

آلومینیوم با این پیروزی در رتبه هفتم جدول گروه دوم لیگ برتر والیبال قرار گرفت تا همچنان برای ششم شدن در پایان فصل و ماندن در لیگ برتر امیدوار باشد.

آلومینیوم تنها در صورت پیروزی مقابل جواهری آن هم در گنبد می تواند در رده ششم قرار گیرد.

پرسپولیس هم با این شکست فعلا در رده چهارم قرار گرفت.