نشست پژوهشی "روانشناسی هنر" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، دکتر احمد غضنفری روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اصفهان در این جلسه مباحثی پیرامون روانشناسی هنر، تعریف روان شناسی و تعریف روانشناسی هنر مباحثی را بیان کردند.

وی با اشاره به تعریف روان شناسی هنر، اظهار داشت: روانشانسی هنر مطالعه نفسانیات و حالات درونی هنرمند و هنرپیشه و هنرشناس و دوستدار زیبایی و هنر یا هنرپذیر است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای ادراک هنر یا زیبایی سه نکته باید مورد دقت قرار گیرد، عنوان کرد: خلق و آفرینش هنری، انفعالات و تاثرات بیننده و شنونده در قبال آثار هنری یا سیر در هنر یا هنرپذیری و عرضه یا نمایش آثار هنری از جمله این نکات است.

غضنفری با یادآوری اینکه هنر یکی از جلوه های حیات بشری است که از چهار دیدگاه قابل بررسی است، خاطرنشان کرد: نگرش علمی محض از جمله نگرش هایی است که هنر را از دیدگاه ترکیبی، تحلیلی و محتوای مورد بررسی قرار می دهد.

وی با اشاره به بررسی هنر از بعد نظری، فلسفی و بینش مذهبی، عنوان کرد: در نگرش مذهبی شناخت هنر، بهره وری در هدفی معقول و تکاملی رو به ابدیت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اصفهان با یادآوری اینکه روان شناسی هنر علم زیبایی شناسی نیست، خاطرنشان کرد: زیبایی شناسی در باب زشت و زیبا بحث و اظهار نظر و حکم و داوری می کند و به سنجش و ارزیابی زشتی و زیبایی می پردازد.

غضنفری همچنین به دیدگاه های مربوط به روانشناسی هنر اشاره کرد و گفت: در دیدگاه زیستی ساختار مغز انسان مسئول ادراکات هنر و زیبایی شناسی است ولی در دیدگاه روان شناختی جنبه های روان شناختی هنر مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر احمد غضنفری روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اصفهان دارای بیش از 10سال سابقه تدریس، آموزش و پژوهش در حوزه های روان شناسی است. وی تاکنون نسبت به تالیف و ترجمه بیش از 8جلد کتاب و چاپ 25مقاله علمی و پژوهشی اقدام کرده است.