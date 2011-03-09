تلاشهای عبدالله صالح برای بقا / مخالفت گروههای مردمی با مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم،منابع رسمی به نقل از مقامات یمنی اعلام کردند : کنگره ملی سراسری که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن خواستار برگزاری آن شده بود در دهم مارس برگزار می شود.

به گفته این منابع ، این کنگره با حضور روحانیون، شیوخ قبایل، جوانان، سازمانهای مدنی، اعضای مجالس شورا و نمایندگان و شوراهای محلی استانها برگزار خواهد شد.

این منابع اعلام کردند : این کنگره در نوع خود منحصر به فرد بوده و تلاشی برای خروج از بن بست موجود به منظور ایجاد راهکاری که در خدمت یمن باشد است.

تاکید مخالفان بر سرنگونی رژیم عبدالله صالح

از سوی دیگر "محمد الصبری" عضو تجمع احزاب مخالف موسوم به لقاء مشترک تاکید کرد : احزاب مخالف در کنگره عمومی که مقامات یمنی دعوت به آن کرده است، شرکت نمی کنند.

وی افزود: دعوت به برگزاری کنگره ملی اقدام ناکامی از سوی رژیمی مرده به شمار می رود.اوضاع در یمن به گونه ای است که جای هیچ گفتگویی باقی نگذاشته است.

الصبری تصریح کرد: مردم خواهان آزادی و کنار رفتن رژیم فاسدی هستند که جنایات وحشیانه ای علیه معترضان انجام داده است . این اعتراضهای در حال افزایش است و سرانجام آن با سرنگونی رژیم "علی عبدالله صالح" میسر می شود.