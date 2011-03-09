288 اثر به جشنواره کشوری جابربن حیان در گرگان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید هادی حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: شش مجتمع از مدارس قطبی با مشارکت 48 واحد آموزشی این آثار را ارائه کردند و از این تعداد 10 اثرآن به مرحله استانی راه می یابد.

وی اظهار داشت: این جشنواره با هدف پویایی نظام آموزش و پرورش از طریق نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و تقویت حس کنجکاوی در دانش آموزان اجرا شده است.



وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان پسر و دختر پایه دوم تا پنجم ابتدایی در پنج پروژه آزمایش، مدل، نمایش، جمع آوری و تحقیق با هم به رقابت پرداختند و آثارشان در مرحله شهرستانی داوری خواهد شد.



حسینی گفت: این جشنواره به مدت سه روز تا نوزدهم اسفندماه برگزار شود.



مراسم افتتاحیه این جشنواره به همت کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان گرگان در دبستان هاجر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره تدریس دانش آموزی معلم نوجوان در درس جغرافیای پایه دوم راهنمایی نیز در گرگان برگزار شد.



یارمحمدی دبیر این جشنواره، کیفیت بخشی به فرایند یاددهی، یادگیری و بهره گیری از روشهای متنوع در امر آموزش را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد و گفت: چنین جشنواره هایی بستری مناسب جهت بروز استعدادها و خلاقیت های بالقوه دانش آموزان و تقویت اعتماد به نفس در آنان در جهت تعمیق یادگیری است.



این جشنواره به مدت سه روز و با شرکت 21 دانش آموز پسر و 31 دانش آموز دختر در مدرسه راهنمایی امام صادق (ع) گرگان در حال برگزاری است.



گفتنی است در پایان یک دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر به مرحله استانی که در اردیبهشت ماه سال 90 برگزار می شود، اعزام خواهند شد.