"فرش آرای" مشهد از صعود به لیگ برتر فوتسال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور شامگاه چهارشنبه دیدار تیمهای فوتسال فرش آرای مشهد و شهرداری ساوه در سالن شهید بهشتی برگزار شد.

در این دیدار که با حضور جمع زیادی از علاقمندان به فوتسال در سالن شهید بهشتی مشهد همراه بود، تیم شهرداری ساوه در یک دیدار پرتنش و جنجالی توانست شکست سنگین 4 بر یک را به میزبان خود تحمیل کند.

بر اساس این گزارش، تیم فرش آرا در حالی بازی برگشت را با این نتیجه به نماینده فوتسال ساوه واگذار کرد که با توجه به بازی رفت اگر حتی یک تساوی هم می گرفت قطعا می توانست به لیگ برتر فوتسال کشور صعود کند.

گلهای این دیدار را ناصر بابایی، احسان مجیدیانی و مازیار امیرخانلو(2 گل) برای شهرداری ساوه به ثمر رساندند و داوود عباسی نیز تک گل میزبان را به ثمر رساند.

این دیدار همچنین حاشیه های فراوانی نیز داشت که از جمله آن می توان به شعارهای لیدر هواداران فرش آرا با بلندگو در دقایق پایانی این دیدار و خروج بازیکنان شهرداری ساوه از میدان مسابقه بعلت ورود چند تماشاگرنما به درون زمین اشاره کرد.

گفتنی است؛ تیمهای اول و دوم مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور به مسابقات لیگ برتر راه می یابند.