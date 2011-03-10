آزاداندیشی در حوزه مفقود است/ فقه سیاسی با علم سیاست تفاوت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی چالشهای فقه سیاسی که در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد ، به نقد نظریه چالش‌های فقه سیاسی حجت الاسلام میراحمدی پرداخت و اضافه کرد: آزاداندیشی نیازمند شجاعت است که این محقق در نظریه خود به خوبی توانسته آن را مطرح کند.

وی با بیان اینکه برخی به محقق این اشکال را می‌گرفتند که چرا بی‌پرده و صریح به این بحث پرداخته ادامه داد: پایه آزاداندیشی این است که شبهه و اشکال خوب تقریر شود و خوب هم به آن جواب بدهیم.



مهاجرنیا در ادامه به نقد نظریه چالشهای سیاسی میراحمدی پرداخت و ابرازداشت: نشان دادن ۲۰ چالش در یک متن ممکن است این تصور را ایجاد کند که فقه دراداره جامعه ناتوان است لذا به هنگام طرح این شبهات خوب بود پاسخ در خوری به آن داده می ‌شد و دیدگاه‌های متعدد مطرح می‌شد.



چالشهای نظریه‌پرداز بیرون فقهی است



وی افزود: نوع شبهات و چالشهای گفته شده بیرون فقهی است و از سوی کسانی است که به فقه و ولایت فقیه و مدیریت سیاسی موجود اشکال داشته‌اند و نوعا ازسوی کسانی که با فقه مشکل دارند عنوان شده است.



مهاجرنیا با بیان اینکه ما خودمان هم کم اشکال به فقه نداریم و چالشهایی برای آن مطرح می‌کنیم، اضافه کرد: اما اشکالات ما بنیان برافکن نیست و موجب پویایی و کارآمدی بیشتر فقه می‌شود.



وی با مطرح کردن این سئوال که آیا فقه سیاسی می‌تواند بسیاری از نهادهایی که به وجود آمده‌اند را به لحاظ تئوری حمایت کند خاطرنشان کرد: بخشی از اشکالات از خودمان است و حتی در میان مراجع هم اشکالاتی مطرح می‌شود ولی ما معتقدیم که فقه تا انتهای بشریت متصدی اداره بشر است و این توانایی را دارد.

انفعال در پاسخ به چالش‌ها



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم تصریح داشت: تصور می‌شود نوعی انفعال در نظریه‌پردازی این محقق وجود داشته است و محقق تسلیم اشکالات شده است.

وی اضافه کرد: ما باید ماموریت فقه را تعریف کنیم و با توجه به ماموریت آن به اشکالات جواب دهیم موضوعی که بسیاری از منتقدان فقه سیاسی به آن توجه نکرده‌اند.



فقه سیاسی با علم سیاست متفاوت است



مهاجرنیا خاطرنشان کرد: فقه سیاسی با علم سیاست متفاوت است و علم سیاستی که امروز در دانشگاه‌ها مطرح می‌شودعلم سیاست غربی و تجربی است و با آن نمی‌توان فقه سیاسی را تبیین کرد.



وی ابرازداشت: علم سیاست تجربه غرب است و مسلمانان هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشته‌اند بنابراین نباید فقه سیاسی را با علم سیاست قیاس کنیم زیرا فقه سیاسی تجربه ما است که غربی‌ها ندارند.



فقه سیاسی را باید با خود سیاست قیاس کرد



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم درادامه سخنانش تاکید کرد: لذا باید فقه سیاسی را با خود سیاست قیاس کرد و رابطه آنها را به دست آورد.



وی در خاتمه تاکید کرد: فقه برای اداره تمام بشریت البته با گرایش مومنانه آمده است منتهی بر مبانی خودش و نه بر مبنای علم سیاست غربی و فقه هم چنین ادعایی را با جدیت مطرح کرده است.



بیشتر اشکالات به فقه سیاسی، سیاسی است نه علمی



مهاجرنیا تاکیدکرد: عمده اشکالات به فقه سیاسی،علمی نیست و از سوی منتقدانی عنوان شده که کارآمدیهای نظام سیاسی موجود را زیر سئوال می‌برند.