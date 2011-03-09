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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۰

تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس برابر پیکان تهران شکست خورد

تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس برابر پیکان تهران شکست خورد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم لیگ برتری والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس برابر تیم پیکان تهران شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دیدار در راستای هفته هفتم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر شامگاه چهارشنبه در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد.

این دیدار با نتیکه 3 بر1به نفع تیم والیبال پیکان تهران پایان یافت.

تیم لیگ برتری گنبد کاووس تنها در گیم دوم برابر میهمانش به برتری دست یافت.

این تیم اکنون در قعر جدول گروه ب لیگ برتر قرار دارد و مربی جدید این تیم نیز تاکنون نتوانست این تیم را از قعر جدول نجات دهد.

خلیل آزمون پیش از بای محمد دوجی، مربیگری تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس را برعهده داشت.

شکست پی درپی تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس موجب نارضایتی طرفداران این تیم لیگ برتری شده است.
کد مطلب 1271138

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