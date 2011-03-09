پتریوس از نبرد دشوار تابستان خبر داد/ پیوستن 1400 نیروی جدید به قوای افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ژنرال دیوید پتریوس" تابستان دشواری را برای نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان پیش بینی کرد.

وی با اشاره به آغاز خروج نظامیان خارچی از افغانستان از ابتدای ماه جولای از ارائه گزینه های جدیدی به رئیس جمهوری آمریکا برای جبران کاهش نیروهای نظامی در این کشور خبر داد.

پتریوس با اشاره به شدت گرفتن فعالیتهای طالبان در مناطق جنوبی یادآور شد که هر چند حضور نظامیان خارجی سبب پیشرفتهایی در زمینه امنیتی شده است، اما این موضوع موقتی و ناپایدار بوده و امکان بازگشت ناامنی وجود دارد.

فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان همچنین روند آموزش نیروهای افغان را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این نیروها بتوانند پس از خروج نظامیان ناتو جایگزین آنها شوند.

شینهوا نیز از پیوستن هزار و 400 نظامی آموزش دیده افغان به نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. بر این اساس امروز چهارشنبه مراسم پایان دوره آموزش این تعداد نظامی در مرکز آموزش شهر هرات برگزار شده و آنها رسما به "ارتش ملی افغانستان" (ANA) ملحق شدند.

یک مقام پلیس افغان با اعلام این مطلب از آمادگی این نظامیان برای شرکت در عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در حال حاضر شمار نظامیان افغان 155 هزار تن بوده و قرار است این میزان تا اکتبر 2011 به 172 هزار تن برسد.