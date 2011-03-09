آمریکا خشونتها در سودان را غیرقابل قبول خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جی کارنی" امروز چهارشنبه حملات اخیر شبه نظامیان که حدود 300 ساختمان را در منطقه ابیی به آتش کشیدند، محکوم کرد و از رهبران شمال و جنوب این کشور خواست تا اقدامات فوری را برای جلوگیری از حملات آتی و برقراری ثبات در سودان انجام دهند.

جی کارنی با اشاره به عملیات سازمان ملل متحد برای ارزیابی امنیت و اوضاع انسانی در سودان تاکید کرد مردم شمال و جنوب سودان باید اجازه دهند تا سازمان ملل متحد عملیات خود را در این کشور به درستی انجام دهد و این راستا به آنها کمک کنند.

بر این اساس در پی افزایش درگیریهای خشونت بار در منطقه ابیی در مرز بخش شمالی و جنوبی سودان دهها هزار نفر از ساکنان به مناطق امن گریختند. سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب از اعزام صدها نفر از نیروهای حافظ صلح خود به این منطقه برای پایان دادن به درگیریها خبر داده است.