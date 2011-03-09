همایش شرح فراق با حضور رئیس مجلس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش همایش شرح فراق در گرامیداشت 1200 مین روز مفقود شدن امام موسی صدر با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، سفیر فلسطین در تهران، عادل اون نماینده جنبش امل در تهران و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم مهدی چمران دست نوشته ای از شهید مصطفی چمران را در شرح ویژگی های امام موسی صدر قرائت کرد.

همچنین در پایان این مراسم میزگردی با حضور عادل اون نماینده جنبش امل در تهران، محمد علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه و همچنین یکی دیگر از اعضای خانواده امام موسی صدر برگزار شد.