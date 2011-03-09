مقاومت بخش جدا نشدنی انقلابهای عربی/ جایگاه لبنان مرهون مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "شیخ نعیم قاسم" گفت : دادگاه بین المللی به طور کامل سیاسی است و شکل گیری این دادگاه از ابتدا با هدف حمله به حزب الله و طرح مقاومت در منطقه خاورمیانه بوده است.

وی افزود: این دادگاه که به وسیله آمریکا، فرانسه و اسرائیل تشکیل شده است، هرگز به دنبال واقعیت نبوده است. این دادگاه بخشی از طرح آمریکا و اسرائیل برای حمله به مقاومت است.

نعیم قاسم تصریح کرد: گروه چهارده مارس قصد دارد که از دادگاه بین المللی برای ضربه زدن به مقاومت بهره گیرد. آنها به دنبال حقیقت نیستند آنها درصددند که شکست خود در جبهه سیاسی را از طریق دادگاه بین المللی و با هدایت آمریکا جبران کنند.

معاون دبیرکل حزب الله گفت : دادگاه بین المللی غیر قانونی، برخلاف میل لبنانی ها و ضد منافع آنها و عاملی برای ایجاد فتنه در کشوراست. گذشته از آن این دادگاه بر اساس شهادت شاهدان دروغین شکل گرفته است.

وی بیان کرد: این دادگاه در راستای تضعیف لبنان در برابر اسرائیل حرکت می کند و هیچ علاقه ای به کشف حقیقت ترور رفیق حریری ندارد.

شیخ نعیم قاسم گفت : از نظر ما این دادگاه مردود است. هم اکنون درمنطقه دو طرح بیشتر وجود ندارد یکی طرح مقاومت و بازدارندگی و دیگری طرح تسلیم و تثبیت رژیم صهیونیستی و خاورمیانه جدید است.

معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد: سیاست ما حمایت از طرح مقاومت و مقابله با اسرائیل است اگر مقاومت نبود لبنان جایگاه واقعی خود را به دست نمی آورد.

وی گفت: امروز مقاومت به بخش جدانشدنی انقلابهای عربی و ابزاری برای سرنگونی طاغوتها تبدیل شده است در مقابل طرحهای آمریکا و اسرائیل در راستای فتنه افکنی قرار دارد.

قاسم افزود: آمریکا از همه دیکتاتورها حمایت می کند و به مردم توجهی ندارد همه طرحهای آمریکا به نفع اسرائیل است و ما ضد این طرحها هستیم.